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Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020-ом?
22.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Издавна в народе бытует мнение о том, что в високосный год нельзя жениться. Говорят, что союз в этот год потерпит крах, а пара вскоре распадется. Правда это или нет – читайте дальше.
Свадьба является одним из важных и торжественных событий в жизни человека, ведь это новый жизненный этап, к которому все молодые пары очень скрупулезно подходят. Неудивительно, что именно с этой торжественностью связано множество примет и суеверий, сообщает
Можно ли праздновать свадьбу в високосный год?
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Народные приметы для будущих супругов
– Если бракосочетание запланировано на 2020 год, то не стоит собирать в этот год в доме невесты большую компанию друзей. Считается, что шум и веселье отгонят благополучие в будущей семье.
– Для того, чтобы в доме молодоженов водились деньги, нужно 3 года подряд в годовщину свадьбы застилать стол праздничной скатертью, которая была у них на свадьбе.
– Для долгой и крепкой семейной жизни надо одеть длинное платье со шлейфом.
– Молодоженам рекомендуется положить в обувь по монетке.
– Свадебное платье молодой должно насчитывать пуговицы в парном количестве.
– Нельзя давать свои украшения после свадьбы подругам, ведь можно отдать свое счастье.
– Для достатка в доме, в день свадьбы, – молодых нужно осыпать монетками, зерном и конфетами.
– Молодоженам по пути в место регистрации брака – нельзя оглядываться назад.
– В день венчания родители должны следить, чтобы никто из посторонних и гостей не поправлял одежду на молодоженах.
– Венчальные свечи жених и невеста должны задуть одновременно – к долгой совместной жизни.
– Каравай на свадьбу пекут женщины, которые хорошо живут в браке. Не допускаются к такому действу вдовы и разведенные женщины.
– Неожиданный дождь или снег – быть семье богатой.
Благоприятные дни для женитьбы в високосном году
В 2020 году наиболее благоприятными месяцами являются март, май, сентябрь и октябрь. Если вы серьезно настроены создать семью, то с помощью лунного календаря вы можете спланировать свадебную церемонию в один из лучших дней в месяце.
Идеальные даты для празднования свадьбы в високосном году
• 5, 6, 26 января;
• 2, 7, 28, 29 февраля;
• 6, 8, 29 марта;
• 3, 24 апреля;
• 1, 4, 24 мая;
• 1, 5, 28 июня;
• 3, 26, 31 июля;
• 3, 23, 30, 31 августа;
• 27 сентября;
• 18, 26, 30 октября;
• 20, 22, 27, 29 ноября;
• 20, 21, 25, 27 декабря .
Многие молодожены любят выбирать красивую дату для свадьбы. Пары стараются выбрать хорошее число, которое будет хорошо смотреться в свидетельстве о браке. Хотя 02.02.2020 года выглядит эстетично, однако астрологи предупреждают, что этот день крайне неблагоприятен для обряда бракосочетания.
20.02.2020 года – опять же, привлекательное сочетание нулей и двоек, однако по Луне это время считается неудачным для заключения союзов.
22.02.2020 года – по астрологическим прогнозам эта дата не является благоприятной для бракосочетания.
Также известно, что церковь не одобряет союзы, которые происходят в период поста. В 2020 году нас ждут четыре периода поста, среди них:
– 2 марта-18 апреля – Великий пост;
– 15 июня-11 июля – Петров пост;
– 14 августа-27 августа – Успенский пост;
– 28 ноября-6 января – Рождественский пост.
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Издавна в народе бытует мнение о том, что в високосный год нельзя жениться. Говорят, что союз в этот год потерпит крах, а пара вскоре распадется. Правда это или нет –...
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