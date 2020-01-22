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Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020-ом?

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020-ом?

Издавна в народе бытует мнение о том, что в високосный год нельзя жениться. Говорят, что союз в этот год потерпит крах, а пара вскоре распадется. Правда это или нет – читайте дальше.

Свадьба является одним из важных и торжественных событий в жизни человека, ведь это новый жизненный этап, к которому все молодые пары очень скрупулезно подходят. Неудивительно, что именно с этой торжественностью связано множество примет и суеверий, сообщает 24tv.ua.

Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020-ом?

Можно ли праздновать свадьбу в високосный год?

Большое количество молодых пар, которые желают в новом году узаконить свои отношения – задают себе вопрос относительно успешного брака в високосном году. Издавна люди заметили, что високосный год несет с собой не очень хорошую пору. В этот год происходят катаклизмы, неурожаи, резкие перепады температуры, распадаются семьи.

Народные приметы для будущих супругов

– Если бракосочетание запланировано на 2020 год, то не стоит собирать в этот год в доме невесты большую компанию друзей. Считается, что шум и веселье отгонят благополучие в будущей семье.

– Для того, чтобы в доме молодоженов водились деньги, нужно 3 года подряд в годовщину свадьбы застилать стол праздничной скатертью, которая была у них на свадьбе.

– Для долгой и крепкой семейной жизни надо одеть длинное платье со шлейфом.

– Молодоженам рекомендуется положить в обувь по монетке.

– Свадебное платье молодой должно насчитывать пуговицы в парном количестве.

– Нельзя давать свои украшения после свадьбы подругам, ведь можно отдать свое счастье.

Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020-ом?

– Для достатка в доме, в день свадьбы, – молодых нужно осыпать монетками, зерном и конфетами.

– Молодоженам по пути в место регистрации брака – нельзя оглядываться назад.

– В день венчания родители должны следить, чтобы никто из посторонних и гостей не поправлял одежду на молодоженах.

– Венчальные свечи жених и невеста должны задуть одновременно – к долгой совместной жизни.

– Каравай на свадьбу пекут женщины, которые хорошо живут в браке. Не допускаются к такому действу вдовы и разведенные женщины.

– Неожиданный дождь или снег – быть семье богатой.

Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020-ом?

Благоприятные дни для женитьбы в високосном году

В 2020 году наиболее благоприятными месяцами являются март, май, сентябрь и октябрь. Если вы серьезно настроены создать семью, то с помощью лунного календаря вы можете спланировать свадебную церемонию в один из лучших дней в месяце.

Идеальные даты для празднования свадьбы в високосном году

• 5, 6, 26 января;

• 2, 7, 28, 29 февраля;

• 6, 8, 29 марта;

• 3, 24 апреля;

• 1, 4, 24 мая;

• 1, 5, 28 июня;

• 3, 26, 31 июля;

• 3, 23, 30, 31 августа;

• 27 сентября;

• 18, 26, 30 октября;

• 20, 22, 27, 29 ноября;

• 20, 21, 25, 27 декабря .

Многие молодожены любят выбирать красивую дату для свадьбы. Пары стараются выбрать хорошее число, которое будет хорошо смотреться в свидетельстве о браке. Хотя 02.02.2020 года выглядит эстетично, однако астрологи предупреждают, что этот день крайне неблагоприятен для обряда бракосочетания.

Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020-ом?

20.02.2020 года – опять же, привлекательное сочетание нулей и двоек, однако по Луне это время считается неудачным для заключения союзов.

22.02.2020 года – по астрологическим прогнозам эта дата не является благоприятной для бракосочетания.

Также известно, что церковь не одобряет союзы, которые происходят в период поста. В 2020 году нас ждут четыре периода поста, среди них:

– 2 марта-18 апреля – Великий пост;

– 15 июня-11 июля – Петров пост;

– 14 августа-27 августа – Успенский пост;

– 28 ноября-6 января – Рождественский пост.

24tv.ua
 
 
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Издавна в народе бытует мнение о том, что в високосный год нельзя жениться. Говорят, что союз в этот год потерпит крах, а пара вскоре распадется. Правда это или нет –...
 
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