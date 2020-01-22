Лыжник Глеб Шакель станет знаменосцем белорусской команды на закрытии юношеской Олимпиады

Источник материала: Вороновская газета





Знаменосцем белорусской команды на церемонии закрытия зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне станет лыжник Глеб Шакель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

«Выступление на зимних юношеских Играх — огромный опыт для меня. В Лозанне старались показывать хорошие результаты. Отмечу отличную организацию соревнований. Прошедшие старты, надеюсь, помогут мне подготовиться и отобраться на юниорский чемпионат мира. Рад возможности представить нашу страну на церемонии закрытия и пронести флаг Беларуси. Впервые мне выпала эта честь, благодарен нашей команде», — рассказал Глеб Шакель.

Церемония закрытия III зимних юношеских Олимпийских игр пройдет сегодня в Лозанне на площадке для награждения медалистов.

Белорусская команда завоевала в Швейцарии две награды. В хоккее 3×3 золотую медаль выиграл Илья Корзун, биатлонистка Юлия Ковалевская стала бронзовым призером.

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