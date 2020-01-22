ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лыжник Глеб Шакель станет знаменосцем белорусской команды на закрытии юношеской Олимпиады

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Лыжник Глеб Шакель станет знаменосцем белорусской команды на закрытии юношеской Олимпиады

Знаменосцем белорусской команды на церемонии закрытия зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне станет лыжник Глеб Шакель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

«Выступление на зимних юношеских Играх — огромный опыт для меня. В Лозанне старались показывать хорошие результаты. Отмечу отличную организацию соревнований. Прошедшие старты, надеюсь, помогут мне подготовиться и отобраться на юниорский чемпионат мира. Рад возможности представить нашу страну на церемонии закрытия и пронести флаг Беларуси. Впервые мне выпала эта честь, благодарен нашей команде», — рассказал Глеб Шакель.

Церемония закрытия III зимних юношеских Олимпийских игр пройдет сегодня в Лозанне на площадке для награждения медалистов.

Белорусская команда завоевала в Швейцарии две награды. В хоккее 3×3 золотую медаль выиграл Илья Корзун, биатлонистка Юлия Ковалевская стала бронзовым призером.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменосцем белорусской команды на церемонии закрытия зимних юношеских Олимпийских игр в Лозанне станет лыжник Глеб Шакель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевские подростки угнали авто и попали на нем в аварию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика