ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Могилевские подростки угнали авто и попали на нем в аварию

22.01.2020 14:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

18 января к матери 13-летнего подростка на автомобиле BMW в агрогородок Речки Могилевского района приехали гости.

Парень предложил своим двум знакомым, 16-ти и 17-ти лет ночью покататься на указанной машине. 

Около 3 часов ночи, когда все уснули, подросток взял ключ зажигания из кармана куртки владельца и передал их одному из старших парней. 

Чтобы не разбудить никого, парни вытолкали машину из двора, а затем направились в Могилев, где несколько часов ездили по улицам города. За рулем автомобиля в это время попеременно находились двое старших парней. 

Около 7 утра несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта. 

К счастью, подростки не пострадали, однако автомобилю причинены серьезные повреждения. С места происшествия они скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками милиции.


В отношении 16-летнего и 17-летнего парней за совершение угона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 Уголовного кодекса. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. 

В связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности, материалы в отношении 13-летнего подростка направлены в милицию. 

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения, сообщает Следственный комитет
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 января к матери 13-летнего подростка на автомобиле BMW в агрогородок Речки Могилевского района приехали гости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль на торгах 22 января укрепился к трем основным валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика