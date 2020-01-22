Могилевские подростки угнали авто и попали на нем в аварию

Парень предложил своим двум знакомым, 16-ти и 17-ти лет ночью покататься на указанной машине.





Около 3 часов ночи, когда все уснули, подросток взял ключ зажигания из кармана куртки владельца и передал их одному из старших парней.





Чтобы не разбудить никого, парни вытолкали машину из двора, а затем направились в Могилев , где несколько часов ездили по улицам города. За рулем автомобиля в это время попеременно находились двое старших парней.





Около 7 утра несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта.





К счастью, подростки не пострадали, однако автомобилю причинены серьезные повреждения. С места происшествия они скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками милиции.









В отношении 16-летнего и 17-летнего парней за совершение угона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 Уголовного кодекса. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление.





В связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности, материалы в отношении 13-летнего подростка направлены в милицию.





Подозреваемые задержаны, решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения, сообщает Следственный комитет