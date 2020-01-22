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Как прошёл День спасателя в Слуцке

22.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Как прошёл День спасателя в Слуцке

19 января слуцкие спасатели отметили свой профессиональный праздник. В этот день сотрудников РОЧС поздравили в торжественной обстановке, а наиболее достойным вручили особые подарки. Не оставили без внимания и ветерана, который после войны связал свою жизнь с пожарной службой. 

Спасателями не рождаются, спасателями становятся! Только путем долгих и изнурительных тренировок, многих лет обучения, стремления, закалки и настоящей мужественности можно стать спасателем.

19 января все спасатели Республики Беларусь отмечают свой профессиональный праздник, который объединяет многие поколения людей, посвятивших свою жизнь борьбе с различными видами чрезвычайных ситуаций, возникающих в нашей жизни.

19 января 2020 года в Слуцком районном отделе по чрезвычайным ситуациям в зале совещаний состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня спасателя Республики Беларусь. В торжественной обстановке спасателей поздравил начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, подполковник внутренней службы, Лиходиевский Дмитрий Леонидович. Наиболее достойные сотрудники были награждены нагрудными знаками, медалями и почетными грамотами, а так же каждому работнику были сделаны памятные сувениры в виде кружек.

Как прошёл День спасателя в Слуцке

Не остались без внимания и наши ветераны. Руководство Слуцкого РОЧС выехали поздравить с профессиональным праздником Ивана Никифоровича Кривошея. Иван Никифорович своими глазами видел все ужасы войны, а в послевоенные годы связал свою жизнь с пожарной службой, которой посвятил 37 лет, пройдя путь от бойца Слуцкой городской пожарной охраны до начальника отряда профессиональной пожарной охраны МВД по охране города Слуцка. Иван Никифорович был очень рад такой встрече, ведь самое главное это внимание - оно стоит недорого, но оно бесценно!

Как прошёл День спасателя в Слуцке

Как прошёл День спасателя в Слуцке

Слуцкий РОЧС

 
 
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19 января слуцкие спасатели отметили свой профессиональный праздник. В этот день сотрудников РОЧС поздравили в торжественной обстановке, а наиболее достойным...
 
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