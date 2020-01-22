Уникальный Музей человека откроется 23 января в центре Минска

Источник материала: Аргументы и факты

В центре Минска появился первый семейный Музей человека. Находится он на цокольном этаже Дворца Республики и насчитывает более 70 экспонатов. Многие из них интерактивные: позволяют поучаствовать в раскопках динозавров или визуализировать работу кровеносной системы. Посетителей начнут пускать с 23 января, а первую неделю обещают подарки.

Музей площадью 600 «квадратов» разместился на месте бывшего ночного клуба. Пространство разделено на тематические зоны, которые соответствуют разным направлениям биологии и естествознания. Коллекцию экспонатов собирали в разных странах, некоторые из них изготовлены в Беларуси.

Экспозиции посвящены живым организмам, в том числе доисторическим. Большое место занимает секция о человеке, его строении и физиологии, но широко представлены стенды и по другим существам. Экспонаты позволяют больше узнать о том, как устроены люди и животные. Маршрут составлен таким образом, что можно за раз проследить эволюцию жизни на Земле.

В музее практикуют нестандартный игровой подход к науке. Среди дорогих экспонатов – раскопки динозавров и трилобитов. Ребенок может примерить на себе образ археолога и совершить маленькое открытие. Еще один экспонат моделирует работу сердечной системы: показывает, как кровь циркулирует по сосудам.

Закрепить научные факты можно на интерактивных аттракционах. Например, измерить силу удара с помощью специальной подушки, оценить ловкость рук или проверить скорость реакции. Еще одна установка позволяет услышать ритм своего сердца: специальные датчики измеряют пульс и визуализируют его с помощью барабана. Здесь можно узнать о своем организме практически все: взвеситься; измерить рост и сравнить его, например, с ростом знаменитостей; также посетители могут узнать, как у них развито боковое зрение, обоняние – все на практике. Это действительно захватывающий и интригующий аттракцион! Причем в нем интересно участвовать не только детям, но и взрослым.

Много интерактива

Для детей поставили стену-липучку: они могут одеть специальный костюм с клейкими лентами, подпрыгнуть и прилипнуть к вертикальной поверхности. А перед этим им предложат подсчитать свой вес в пингвинах, голубях, енотах, зубрах и летучих мышах.

Нашлось место и кинект-зоне, где можно сыграть в баскетбол, теннис, боулинг или биатлон. Отдельный зал посвящен VR-технологиям, где для наглядности предлагают надеть шлем виртуальной реальности.

В музее каждый день будут показывать научные шоу и проводить эксперименты. Проходить они будут по расписанию.

Посетителям раздают карточки здоровья, чтобы записывать измерения и сверять их с нормативами. В будущем по ним будут предоставлять бонусы от медцентров, частных лабораторий и прочих заведений.

- Для Беларуси музей во многом уникальный: он посвящен живым организмам и ориентирован на семейную аудиторию. Схожие заведения в США и Канаде пользуются огромной популярностью, да в них даже фильмы снимают. Мы постарались сделать экспозицию научно-популярной и интерактивной, чтобы посетителям было интересно. Так что классические экспонаты соседствуют с аттракционами, а вслед за экскурсией можно поучаствовать в опытах или погрузиться в виртуальный мир, – отмечает управляющий Музея человека Илья КУРАШОВ.

Сколько стоит?

Детский билет в будние дни стоит 12 рублей, взрослый – 13. В выходные – на 2-3 рубля дороже. Детей до 3 лет можно провести бесплатно. В будние дни детский билет стоит 12 рублей, взрослый – 13. В выходные для детей вход обойдется в 14 рублей, для взрослых – в 16. Детей до 3 лет можно провести бесплатно.

В музее разработали комплексный пакет «Познай человека» для самых любопытных. Вместе с экскурсией в него входит мастер-класс по химии крови и посещение зоны с расширенной реальностью. Для организованных групп в музее также разработали тематические программы с научными экспериментами.

С 23 января Музей человека открыт для всех желающих. Первую неделю посетителей ожидают сладкие подарки.