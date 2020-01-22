Неисправность телевизора стала причиной пожара в одной из квартир агрогородка Ореховно

Источник материала: Патриот (Ушачи)

Неспокойным выдалось начало наступившего нового года для ушачских спасателей. Три пожара на территории района и одна потерянная человеческая жизнь – результат беспечности и пренебрежения требованиями безопасности. Основная причина гибели людей на пожарах была и остается одной – это курение в состоянии алкогольного опьянения. Условием, способствующим возникновению пожаров по данной причине, является употребление спиртных напитков, низкое знание культуры безопасной жизнедеятельности. Исключением не стал и пожар в д. Мосар, Сорочинского сельского Совета, произошедший в ночь с 19 на 20 января,в результате которого погиб молодой мужчина.

Не стоит забывать еще об одной из основных причин, приводящих к возникновению пожаров – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Каждый прибор имеет свой срок эксплуатации, которую дает завод-изготовитель, и он же предписывает, как безопасно эксплуатировать приобретаемый электроприбор. 21 января в одной в из квартир в аг.Ореховно из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования произошел пожар. Наиболее вероятной причиной явилась неисправность телевизора. Хочется напомнить еще раз основные требования при эксплуатации электроприборов, которые позволят избежать пожара: изучить инструкцию по эксплуатации перед использованием электроприборов, пользоваться исправными сетевыми фильтрами для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети, располагать электронагревательные приборы на негорючей поверхности, пользоваться неисправными электроприборами и выключать электроприборы, уходя из дома.



А также, еще раз отметить, что наличие автономного пожарного извещателя позволит обнаружить пожар в ранней стадии его возникновения и спасет жизни находящихся в доме либо квартире людей.

Ушачский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.