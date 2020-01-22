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Мусиенко о пенсионной реформе: «Когда люди выходят и выражают своё мнение на улицах – нам это не надо»

22.01.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что надо менять в пенсионной системе в Беларуси и стоит ли, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Якія нам яшчэ трэба крокі зрабіць, каб, па-першае, было зразумела, што і як адбываецца, і каб гэта сістэма была ўдасканалена?

Мусиенко о пенсионной реформе: «Когда люди выходят и выражают своё мнение на улицах – нам это не надо»

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Вы знаете, что на себя обращает внимание? Что депутатский корпус и профсоюзы учитывают мнения людей, вникают, делают какие-то предложения в документах. Потому что это очень острый вопрос – мы видим социальное напряжение в той же Франции, существующее как раз по поводу пенсионной реформы. Есть уже волнения и в Германии. То есть когда люди выходят и выражают своё мнение на улицах – нам это не надо. Мы этот вопрос локализуем, изучаем и какие-то вносим предложения по изменению. Это очень важно.

Потому что системно это, наверное, одна из первых законодательных была инициатив Президента, когда он пришел. Это, условно говоря, 1995 год, конец 1994 года – выплаты пенсии чётко и регулярно. И с тех пор это всегда происходило, в отличие от соседей, у нас. Это огромное достижение, это социальный фактор, который касается не 20 тысяч людей.

Поэтому тонкая юстировка, этот вопрос надо изучить. И возможно, будут поправки к этому указу, как обычно это происходит. Но самое главное – власть обращает на это внимание, прислушивается к мнению людей и делает определённые шаги. Вот это очень важно. Если люди на местах – руководители предприятий, у которых работают пенсионеры в этих тяжёлых условиях, будут подсказывать депутатскому корпусу своему – это очень важно, то, что обращает на себя внимание. То есть мы не делаем закон – и всё, и он обратной силы не имеет. Мы двигаемся с учётом мнения населения.

Также во время съёмок программы «В обстановке мира» обсуждали:

– как увеличить зарплаты молодых сотрудников

– с кем белорусы планируют работать над созданием нового спутника

– какими должны быть льготы для компаний, вкладывающих в науку

– как белорусские учёные создают биоразлагаемые полимеры из крахмала и соломы

– какие компании готовы участвовать в создании депозитно-залоговой системы обращения тары в Беларуси

Смотрите 22 января в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Сергей Мусиенко
 
 
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Что надо менять в пенсионной системе в Беларуси и стоит ли, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Якія нам яшчэ...
 
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