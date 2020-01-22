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Мусиенко о пенсионной реформе: «Когда люди выходят и выражают своё мнение на улицах – нам это не надо»
Источник материала: СТВ
Что надо менять в пенсионной системе в Беларуси и стоит ли, обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Поэтому тонкая юстировка, этот вопрос надо изучить. И возможно, будут поправки к этому указу, как обычно это происходит. Но самое главное – власть обращает на это внимание, прислушивается к мнению людей и делает определённые шаги. Вот это очень важно. Если люди на местах – руководители предприятий, у которых работают пенсионеры в этих тяжёлых условиях, будут подсказывать депутатскому корпусу своему – это очень важно, то, что обращает на себя внимание. То есть мы не делаем закон – и всё, и он обратной силы не имеет. Мы двигаемся с учётом мнения населения.
Также во время съёмок программы «В обстановке мира» обсуждали:
– как увеличить зарплаты молодых сотрудников
– с кем белорусы планируют работать над созданием нового спутника
– какими должны быть льготы для компаний, вкладывающих в науку
– как белорусские учёные создают биоразлагаемые полимеры из крахмала и соломы
– какие компании готовы участвовать в создании депозитно-залоговой системы обращения тары в Беларуси
Смотрите 22 января в 20.30 на СТВ.
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Мусиенко о пенсионной реформе: «Когда люди выходят и выражают своё мнение на улицах – нам это не надо»
Что надо менять в пенсионной системе в Беларуси и стоит ли, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Якія нам яшчэ...
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