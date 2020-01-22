Гендиректор Национального аэропорта Минск покинул свою должность

Национальный аэропорт Минск лишился своего генерального директора. Дмитрий Меликян, который возглавлял аэропорт с 2005 года, больше не работает в должности гендиректора, 21 января у него был последний рабочий день, пишет БЕЛТА .

Как пояснил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем СИКОРСКИЙ, решение принято по соглашению сторон. О причинах не сообщается.

По словам Артема Сикорского, в ближайшее время департамент определится с кандидатурой нового руководителя аэропорта. Пока же обязанности гендиректора аэропорта исполняет Вячеслав Хоронеко (заместитель гендиректора по техническому развитию Национального аэропорта Минск).