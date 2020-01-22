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Гендиректор Национального аэропорта Минск покинул свою должность

22.01.2020 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гендиректор Национального аэропорта Минск покинул свою должность
Фото из открытых источников

Национальный аэропорт Минск лишился своего генерального директора. Дмитрий Меликян, который возглавлял аэропорт с 2005 года, больше не работает в должности гендиректора, 21 января у него был последний рабочий день, пишет БЕЛТА.

Гендиректор Национального аэропорта Минск покинул свою должность Национальный аэропорт включат в городскую черту Минска

Как пояснил директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем СИКОРСКИЙ, решение принято по соглашению сторон. О причинах не сообщается.

По словам Артема Сикорского, в ближайшее время департамент определится с кандидатурой нового руководителя аэропорта. Пока же обязанности гендиректора аэропорта исполняет Вячеслав Хоронеко (заместитель гендиректора по техническому развитию Национального аэропорта Минск).

За годы работы Дмитрия Меликяна гендиректором пассажиропоток аэропорта вырос в разы. Если в 2005 году он обслуживал около 600 тыс. пассажиров в год, то в 2019-м их число перевалило за 5 млн человек, пишет TUT.by. Аэропорт реконструировали, построили вторую взлетно-посадочную полосу. В то же время Меликян запомнился своей нелюбовью к лоукостам. Пока в Беларусь не летает ни одна из бюджетных авиакомпаний.

 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Меликян, который возглавлял Национальный аэропорт Минск с 2005 года, больше не работает в должности гендиректора.
 
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