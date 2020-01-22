ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Граждане должны знать, что их мнение будет услышано». В Совете Республики обсудили работу органов местного самоуправления

22.01.2020 17:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как сделать работу органов местного самоуправления более эффективной обсуждали 22 января в Совете Республики. Состоялось первое в обновленном составе заседание профильного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер верхней палаты Наталья Кочанова напомнила, что работать местные органы самоуправления должны на результат и без формализма. В практику ввели встречи в регионах с председателями советов депутатов. Это позволяет узнать о проблемах, которые возникают в их деятельности.

«Граждане должны знать, что их мнение будет услышано». В Совете Республики обсудили работу органов местного самоуправления

Кроме того, крайне важно на местах подключаться к работе с населением. Приемы граждан, которые в том числе проводят в Совете Республики, показали, что к некоторым жалобам граждан на местах относятся достаточно формально, что недопустимо. Людей необходимо не просто выслушать и дать ответ протокольными фразами, но вникнуть в проблему, дать развернутое объяснение и попытаться помочь, уверены парламентарии. Более того, нередко белорусы вносят дельные предложения по совершенствованию законодательства и работе государственных органов. Их также важно не пропустить.

«Граждане должны знать, что их мнение будет услышано». В Совете Республики обсудили работу органов местного самоуправления

Игорь Жук, председатель Гродненского областного совета депутатов:
Жизнь не стоит на месте, изменяется социально-экономическая ситуация в нашей стране, и мы должны совершенствовать свою работу, искать новые формы и методы работы с нашим населением, с нашими избирателями. У нас, я думаю, появятся новые направления работы. Мое мнение – что мы должны создать при местных органах власти специальные фонды финансовой поддержки местных инициатив, вовлекать граждан, которые проживают на конкретной административной территории, в решение тех проблем, которые там существуют. Граждане должны знать, что их мнение будет услышано.

«Граждане должны знать, что их мнение будет услышано». В Совете Республики обсудили работу органов местного самоуправления

Такого рода фонды существуют во многих странах. В них, как правило, перечисляют менее процента от средств местного бюджета, то есть никакого дополнительного финансирования не требуется. Но зато с их помощью и при непосредственном участии граждан можно решать на местах конкретные проблемы. Впрочем, это лишь одно из предложений по совершенствованию работы органов местного самоуправления.

Люди в материале: Игорь Жук
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как сделать работу органов местного самоуправления более эффективной обсуждали 22 января в Совете Республики. Состоялось первое в обновленном...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске с высоты 14 этажа обрушилась монтажная люлька. Погиб рабочий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика