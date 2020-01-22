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В Минске с высоты 14 этажа обрушилась монтажная люлька. Погиб рабочий

22.01.2020 17:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске погиб рабочий.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 22 января. Около одного из домов по улице Володарского обрушилась подвесная монтажная люлька.  

В ней находился 49-летний рабочий строительной организации. Он скончался на месте от полученных травм.  

Предварительно, люлька упала с высоты 14 этажа.  

В Минске с высоты 14 этажа обрушилась монтажная люлька. Погиб рабочий
Фото: СК 

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности.  

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.  

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.  

В начале декабря в Бресте на стройке из-за падения с высоты погиб 25-летний монтажник – здесь подробнее.  

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске погиб рабочий.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 22 января. Около одного из домов по улице...
 
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