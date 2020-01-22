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В Минске с высоты 14 этажа обрушилась монтажная люлька. Погиб рабочий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске погиб рабочий.
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В ней находился 49-летний рабочий строительной организации. Он скончался на месте от полученных травм.
Предварительно, люлька упала с высоты 14 этажа.
Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности.
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.
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Новости Беларуси. В Минске погиб рабочий. По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 22 января. Около одного из домов по улице...
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