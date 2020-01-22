В Минске с высоты 14 этажа обрушилась монтажная люлька. Погиб рабочий

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске погиб рабочий.

По информации Следственного комитета, происшествие случилось утром 22 января. Около одного из домов по улице Володарского обрушилась подвесная монтажная люлька.

В ней находился 49-летний рабочий строительной организации. Он скончался на месте от полученных травм.

Предварительно, люлька упала с высоты 14 этажа.



Фото: СК

Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.