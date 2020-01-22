Рыженков: Старый замок в Гродно после реставрации может стать одной из туристических жемчужин страны

Источник материала: Вороновская газета





Старый замок в Гродно после реставрации может стать одной из туристических жемчужин страны. Такое мнение сегодня журналистам высказал первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков ознакомился с тем, как в Гродно выполняются поручения Президента, данные во время визита в областной центр годом ранее. Один из важнейших объектов — Старый замок. Сейчас идут работы первой очереди по его реставрации. На реализацию проекта, помимо областных, направлены и средства государственной инвестпрограммы. «Работы идут активно.Сделать предстоит еще немало, однако уже сейчас видно, что если будет реализовано все задуманное, то замок в Гродно станет одной из ярчайших туристических жемчужин в стране», — отметил Максим Рыженков.













Первый замглавы Администрации посетил и строящееся в областном центре общежитие для студентов ГрГУ им. Янки Купалы. Объект возводится по поручению Президента. Здание в 13 этажей, рассчитанное более чем на 1 тыс. мест, строится в районе пересечения улиц Дубко и Дзержинского. Сдача объекта запланирована на конец 2020 года, однако строители работают с опережением графика на 1,5 месяца.

«В целом в регионе отмечается добротный подход к выполнению поручений Президента. Люди работают, видят перспективу, четко определяют сроки выполнения и придерживаются их», — отметил Максим Рыженков.

Еще одной темой для обсуждения стало развитие спортивной отрасли региона. Первый замглавы Администрации Президента посетил областное училище олимпийского резерва. Он отметил, что профильные учреждения региона в целом и училище в частности свои задачи по подготовке спортсменов для национальных команд выполняют. «Вместе с тем в Гродно не хватает многофункционального зала для игровых видов спорта, где можно было бы и тренироваться, и проводить соревнования. Важно, чтобы команды региона имели возможность достойно себя представить на домашней арене. Знаю, что уже изыскиваются средства на реализацию проекта — это движение в правильном направлении», — резюмировал Максим Рыженков.













Также он посетил одно из перерабатывающих предприятий Гродно, встретился с его коллективов, обсуждались вопросы заработной платы, трудоустройства, социального развития региона. «Инструмент встреч с гражданами себя хорошо зарекомендовал. В частности, это возможность увидеть, как развивается регион, чем живут люди в городе, узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются», — отметил Максим Рыженков. Важность таких встреч, по его словам, также в возможности аргументировать, объяснить людям принимаемые в стране решения.