Шапки и шляпки шьют на Осиповщине

Источник материала: Асiповiцкi край

Покупая в столичном универмаге либо интернет-магазине стильную шляпку или модную кепи, осиповчане не всегда догадываются, что понравившийся товар произведен не за морями и горами, а совсем рядом — в поселке Татарка на ООО «Мелина-стиль».





Предприятие функционирует на территории района уже около 17 лет и выпустило за это время не одну тысячу головных уборов. Изделия не ставятся на поток, а производятся небольшими партиями, что дает возможность просчитывать ситуацию на рынке, регулярно обновлять модели, закупать новые материалы. Изучается спрос разных категорий населения, а потому здесь головные уборы можно подобрать для всей семьи. Работают же швейники по трем направлениям: фетровое, тканевое производство, а 2 года назад освоили и трикотаж. Закупили две трикотажные круговые машины. Руководитель предприятия Дмитрий Суровец детально изучил их устройство и принципы работы, а потому может самостоятельно заправить нити, установить нужную программу, связать шапку, а если потребуется — и отремонтировать.











В отличие от швейных фабрик и ателье массового пошива, где каждый работник выполняет одну определенную операцию, швеи «Мелины» осваивают полный цикл производства. Потому за любую шапку отвечает конкретный человек, что способствует большей ответственности за качество выпускаемой продукции. Для производства используются только натуральные материалы. Например, фетр, хлопок, австралийская шерсть, слонимская и пинская пряжа. Их заказывают большими партиями на весь год. Цветовую гамму подбирают в соответствии с модными тенденциями. И если несколько лет назад превалировал темно-синий колор, то в нынешнем сезоне в тренде черный, красный, бордо.

Неоценимую помощь оказывает Валерий Суровец — брат Дмитрия. Профессиональный художник-модельер, он разрабатывает модели и дизайн будущих изделий, что позволяет достойно конкурировать на рынке.

Сами находят потенциальных покупателей

Убедились в надежности шапочных мастеров из Татарки в минских ЦУМе и ГУМе, фирменных магазинах фабрики «Элема», продавцы которых охотно реализуют осиповичскую продукцию. Сотрудничает «Мелина-стиль» с частными предпринимателями из Гомеля, Гродно, Барановичей, Любани, интернет-магазинами, например, популярным у осиповчан «WildBerries». Находит рынки сбыта и за пределами страны. Чаще других на предложения откликаются россияне.











Нередко предприятие работает на заказ. Например, футбольные и хоккейные клубы из Беларуси и России часто хотят получить шапочки и шарфы для игроков и болельщиков. А еще пользуются спросом спортивные шапки с мотивами белорусского орнамента, символикой, названием страны: их приобретают участники международных турниров и фестивалей, а также гости республики. Закупают товар и индивидуальные предприниматели из западных регионов, которые часто посещают Европу.











«Мелина-стиль» не имеет собственных магазинов. Каждый должен заниматься своим делом: производитель — выпускать качественную продукцию, продавец — профессионально ее реализовывать. Такой точки зрения придерживается Дмитрий Михайлович. И ищет пути сбыта, не исключая ни одного из направлений. Стал участвовать в тендерах — и довольно успешно: уже выиграл несколько из них. И теперь с удовольствием шьет утепленные шапки для Белорусской железной дороги. Выполняет заказы и некоторых других организаций, например, аэропорта «Минск-2», филиала «Бобруйские тепловые сети», компании ОМА.

Стратегия и тактика

Перефразируя известную песню, руководитель предприятия не полагает, что «всё это следует шить», если не уверен, «что всё это будет носиться». Потому его коллектив никогда не работает «на склад». Для этого реально просчитываются возможности, причем далеко наперед. Например, даже когда поступило заманчивое предложение сразу на 20 тысяч изделий, Дмитрий Михайлович все реально взвесил и… отказал. Вроде бы, предприятие гарантированно загружалось работой на год, появилась бы возможность передохнуть от разных логистических проблем, но за это время были бы утеряны десятки надежных партнеров, поэтому было решено не гнаться за призрачным «журавлем».

Предлагали предпринимателю заняться товарным брендингом, но он отказался: слишком трудоемкое это дело и к тому же направленное на повышение цены товара. А это не является целью «Мелины», которая ориентируется на людей со средним достатком, сохраняя при этом высокое качество продукции. Зато другие предприимчивые бизнесмены скупили большую партию однотонных шапок нашего предприятия, нанесли на них свой логотип, вышивку — и сделали свой бренд. Но Дмитрий не в обиде: каждый работает, руководствуясь собственными принципами.

На любой вкус

Производственные мощности ООО «Мелина-стиль» не так и высоки по сравнению с крупными фабриками. За сутки труженицы-швеи могут изготовить до 50 фетровых головных уборов, около 40 из ткани и порядка 250 трикотажных шапочек. Но многолетняя работа показывает, что и в рамках небольшого населенного пункта можно наладить выпуск конкурентоспособной продукции.





Недавно было приобретено еще одно здание, которое после ремонта планируется превратить в склад сырья и готовой продукции, значит, предприятие будет продолжать развиваться.

Удалось понаблюдать за производством трикотажной шапки. В машину заправляется соответствующий комплект нитей, набирается код из определенных кнопок — и вот пошел процесс. Все происходит внутри машины, поэтому таинство скрыто от глаз. Прошло несколько минут, и из специальной трубы выскакивает трикотажная заготовка. Это не готовое изделие, его еще нужно обрабатывать, придавая определенную форму, но уже понятно, что в итоге получится. Процесс изготовления завораживает — так и хочется попробовать.





На специальном оборудовании готовятся помпоны, есть устройство для изготовления бахромы. Интересно и нескучно. Тем более что моделей изготавливается немало. Вот разложены на стеллажах кокетливые дамские шапочки, береты, шляпы с изогнутыми полями. Рядом — строгие мужские шляпы, лаконичные кепи. А для молодежи — банданы, капюшоны-балаклавы, шлемы-снуды, яркие и веселые спортивные шапочки. В общем, на любой, даже самый взыскательный, вкус.

Инна Заскевич.

i.zaskevich@gzt-akray.by