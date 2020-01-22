В Минске строительная люлька с рабочим упала в высоты 14 этажа

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла утром 22 января. 49-летний мужчина выполнял строительные работы в монтажной люльке на уровне 14 этажа здания по улице Володарского.

По неизвестной пока причине, люлька оборвалась и упала на землю. 49-летний рабочий получил серьезные травмы, от которых скончался на месте, передает Следственный комитет.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии. Опрашиваются очевидцы, изымается документация по охране труда и технике безопасности.