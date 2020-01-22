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Четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Пострадал один из водителей

22.01.2020 18:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля.  

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 22 января. Hyundai ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень.  

Из-за несоблюдения безопасной дистанции авто совершило наезд на Mercedes, который столкнулся с Peugeot. Это транспортное средство в свою очередь врезалось в Renault.  

Четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Пострадал один из водителей
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В результате аварии пострадал водитель Hyundai – предварительно, у него ЗЧМТ легкой степени.  

Автомобили получили механические повреждения.  

По факту аварии проводится проверка. На месте ДТП работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.  

Накануне в Минске произошло ДТП с участием пяти автомобилей – здесь подробнее.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля.   По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 22 января. Hyundai ехал по внешнему кольцу МКАД со...
 
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