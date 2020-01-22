|
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Пострадал один из водителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля.
По
Из-за несоблюдения безопасной дистанции авто совершило наезд на Mercedes, который столкнулся с Peugeot. Это транспортное средство в свою очередь врезалось в Renault.
В результате аварии пострадал водитель Hyundai – предварительно, у него ЗЧМТ легкой степени.
Автомобили получили механические повреждения.
По факту аварии проводится проверка. На месте ДТП работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля. По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 22 января. Hyundai ехал по внешнему кольцу МКАД со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)