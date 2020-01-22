Четыре автомобиля столкнулись на МКАД. Пострадал один из водителей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На МКАД столкнулись четыре автомобиля.

По информации УГАИ ГУВД Мингорисполкома, авария произошла 22 января. Hyundai ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень.

Из-за несоблюдения безопасной дистанции авто совершило наезд на Mercedes, который столкнулся с Peugeot. Это транспортное средство в свою очередь врезалось в Renault.



Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии пострадал водитель Hyundai – предварительно, у него ЗЧМТ легкой степени.

Автомобили получили механические повреждения.

По факту аварии проводится проверка. На месте ДТП работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.