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17 января во Дворце Независимости состоялась церемония награждения представителей различных сфер деятельности страны
22.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В числе удостоенных государственной награды и начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Осиповичскому району Зинаида Лёвочкина.
По ее словам, это не только личная заслуга, но и кропотливый труд всего коллектива с момента основания налоговой инспекции, как ныне работающих, так и тех, кто находится на заслуженном отдыхе или трудится на благо Родины в других организациях. «Убеждена, — говорит Зинаида Анисимовна, — что и впредь работники ИМНС будут прилагать максимум усилий для решения задач, возложенных государством на налоговую службу, а достигнутые результаты — поддерживать и приумножать».
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17 января во Дворце Независимости состоялась церемония награждения представителей различных сфер деятельности страны
В числе удостоенных государственной награды и начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Осиповичскому району Зинаида Лёвочкина. По ее словам, это...
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