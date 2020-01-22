17 января во Дворце Независимости состоялась церемония награждения представителей различных сфер деятельности страны

Источник материала: Асiповiцкi край

В числе удостоенных государственной награды и начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Осиповичскому району Зинаида Лёвочкина.





По ее словам, это не только личная заслуга, но и кропотливый труд всего коллектива с момента основания налоговой инспекции, как ныне работающих, так и тех, кто находится на заслуженном отдыхе или трудится на благо Родины в других организациях. «Убеждена, — говорит Зинаида Анисимовна, — что и впредь работники ИМНС будут прилагать максимум усилий для решения задач, возложенных государством на налоговую службу, а достигнутые результаты — поддерживать и приумножать».