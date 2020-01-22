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Во Франции придумали, как делать уколы без шприца

22.01.2020 18:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты компании Crossject из города Арк-ле-Гре на востоке Франции разработали одноименное устройство, позволяющее делать инъекции через одежду без использования шприца. Об этом сообщила в среду радиостанция France Bleu, пишет ТАСС


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Небольшой прибор вводит лекарство в организм человека через стеклянную трубку с помощью высокого давления. «Примерная скорость движения жидкости составляет от 500 до 700 км/ч. Этого достаточно для того, чтобы вещество преодолело ткани [и попало в кровь]», — отметил Патрик Александр, генеральный директор Crossject.

При использовании аппарата человеку не требуется помощь врача или медсестры. По словам разработчиков, это помогает сэкономить время в критических ситуациях, таких как эпилептический припадок или аллергическая реакция.

Высокое давление в устройстве достигается за счет использования специального взрывчатого порошка. Его название радиостанция не приводит, однако уточняет, что он широко используется в оборонной промышленности.

В массовое производство прибор поступит не ранее 2021 года, поскольку компании предстоит провести необходимые испытания и получить сертификаты, разрешающие его использование в Европе и США. Особое внимание в ходе тестов специалисты уделяют стеклу, из которого сделана трубка: оно должно выдерживать давление в несколько раз превышающее то, при котором вводится лекарство.

 
 
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Планируется, что в массовое производство прибор поступит не ранее 2021 года.
 
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