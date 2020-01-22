В МАРТ призывают граждан не давать звонить со своего телефона незнакомцам

Источник материала: Аргументы и факты

Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает граждан быть бдительными и не давать свой мобильный телефон в руки незнакомцам. В ведомстве пояснили, что на рынке финансовых услуг широко распространена практика быстрого кредитования граждан.

Появился такой финансовый инструмент и в сфере услуг мобильной связи. Абонентам, подключившимся к услуге v-banking (v-кошелек), оператор связи предлагает 100 рублей в качестве беспроцентного кредита.

Вместе с тем потребители, подключившие такую услугу, оказались в зоне внимания мошенников, которые обращаются с просьбой дать им мобильный телефон для совершения срочного звонка, так как их телефон якобы разрядился. За короткий промежуток времени под видом совершения звонка злоумышленники подключаются к услуге v-banking (v-кошелек) на телефоне потребителя и переводят с него деньги на свой счет, а затем возвращают телефон ничего не подозревающему хозяину.

В МАРТ советуют: лучше предложить обратившемуся помощь и позвонить на названный им номер самостоятельно, не передавая ему свой мобильный телефон. Человек, который действительно нуждается в срочном звонке, получит помощь, а у мошенника не будет шансов воспользоваться деньгами владельца телефона.