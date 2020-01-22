|
Тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту: «Основной мотор и двигатель – это Марина Зуева»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. После успешного выступления на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который прошел в Нидерландах в начале года, нашу национальную команду ожидает новый вояж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. После успешного выступления на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который прошел в Нидерландах в начале года, нашу национальную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)