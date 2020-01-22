Ученые объяснили, как пивной живот может довести до инфаркта

Источник материала: Tut.by

Ученые пришли к выводу, что пивной живот — более важный фактор риска повторных сердечно-сосудистых приступов, чем ожирение. « Здоровье Mail.Ru » поделилось результатами исследования, проведенного группой специалистов из Каролинского института (Швеция), которое было опубликовано в журнале European Journal of Preventive Cardiology.



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Исследователи проанализировали данные о более чем 22 тысячах мужчин и женщин, впервые перенесших инфаркт миокарда. Наблюдения за этими людьми велись на протяжении в среднем около четырех лет. Ученые оценили, как связан риск повторного сердечного приступа или инсульта и абдоминальное ожирение (то есть избыточное скопление жировой ткани в области живота).

При этом такой тип ожирения (окружность талии более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин) наблюдался у большинства участников исследования. От него страдали 78% мужчин и 90% женщин. Предыдущие исследования показали, что абдоминальное ожирение повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Чем больше была окружность талии участников, тем выше вероятность того, что они в ближайшие годы снова столкнутся с сердечным приступом или же с ишемическим инсультом. Причем вне зависимости от того, получали ли они профилактическое лечение, курили ли, и страдали ли от диабета, гипертонии и других проблем со здоровьем, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это говорит о существовании пока не известных биологических механизмов, благодаря которым жировые отложения на талии столь негативно влияют на здоровье, считают ученые.

Особенно напрямую связь между пивным животом и повторным инфарктом или инсультом проявляется у мужчин — чем больше живот, тем выше риск. У женщин зависимость между этими двумя факторами оказалась не такой линейной, а скорее U-образной: наименьший риск повторного сердечно-сосудистого приступа связан не с самой тонкой талией, а со средними значениями этого показателя (при этом у участниц исследования средняя окружность талии была выше 80 сантиметров, то есть стандартной границы абдоминального ожирения).

Авторы исследования предположили, что такая разница между полами может объясняться тем, что у мужчин при абдоминальном ожирении в большей степени, чем у женщин, жировая ткань накапливается вокруг органов брюшной полости. Как показывают исследования, висцеральный жир (то есть окружающий внутренние органы) особенно вреден для организма, в первую очередь для здоровья сердца и сосудов. У женщин значительная часть абдоминального жира концентрируется под кожей, что считается сравнительно безвредным.

«Поддержание нормального обхвата талии очень важно для предотвращения последующих инфарктов и инсультов, причем вне зависимости от того, сколько лекарств вы принимаете для профилактики, и насколько хорошие у вас анализы», — отметила ведущий автор Хание Махаммади. Для этого необходимо сесть на здоровую, сбалансированную диету и уделять время регулярной физической активности, объяснила она.