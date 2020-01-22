Белпочта о том, почему возникли проблемы с обработкой посылок из-за границы и как решают вопрос

Источник материала: Tut.by

В январе в Беларусь в больших объемах стала поступать почта из Китая и Сингапура. Об этом рассказало РУП «Белпочта», поясняя, почему в этом году посылки, заказанные перед праздниками, идут дольше обычного. FINANCE.TUT.BY попытался узнать, что же за почта в Беларусь приходит из Сингапура.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Белпочта отметила, что перед новогодними праздниками каждый год поток почты увеличивается на 30−40%. Для того, чтобы обработать такие объемами отправлений, предприятие в этот период привлекает дополнительный штат работников. В 2020 году с такими людьми стали заключать срочные трудовые договора на полную и частичную занятость.

«В настоящее время штат дополнительных работников под прогнозируемые объемы поступающей почты полностью укомплектован», сообщается на официальном сайте Белпочты.

Кроме того, там говорится, что в январе этого года, помимо запланированных новогодних и рождественских потоков почты, в Беларусь стало приходить много почты из Китая и Сингапура, которая скопилась с ноября 2019 в транзитном аэропорту Стамбула. Это создало незапланированную нагрузку на пункты международного почтового обмена Минска, потому что поток отправлений вырос в 2,3 раза.

То, что из Китая в Беларусь приходит много посылок удивления не вызывает. Очень многие заказывают товары на китайских торговых площадках. А что же за посылки приходят из Сингапура?

Оказывается, это те же товары из Китая, только отправленные почтой Сингапура Singapore Post. На сайте, с помощью которого по трекам можно следить за перемещением посылок, alitrust.ru написано, что это альтернативный способ доставки китайских посылок. По статистике, почта Сингапура доставляет посылки быстрее и они лучше отслеживаются на всех этапах перемещения. Особенно это заметно перед праздниками, когда почта в Китае перегружена. Через Сингапур посылки прибывают быстрее. Нередко такой альтернативный способ доставки китайские продавцы предлагают, когда нужно переслать товары, запрещенные к отправке почтой Китая. Часто для покупателей он платный.