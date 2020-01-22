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Взявший в заложники брокера в Москве-Сити беларус извинился перед ним и посоветовал сменить работу

22.01.2020 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина добавил, что успел оценить свой поступок трезвым взглядом.


Кадр из опубликованного видео допроса захватчика брокера в Москве-Сити © УМВД РФ по городу Москве

Взявшего в заложники брокера в одной из башен Москвы-Сити Виктор Крысин раскаивается в своём поступке и призывает всех не связываться с трейдерскими компаниями. Об этом он рассказал Лайфу.

Гражданин Беларуси добавил, что за последние два дня убедился в том, что российские полицейские хорошо выполняют свою работу.

Я раскаиваюсь в этой ситуации! Хочу спокойно дальше жить, растить детей! Не надо, чтобы кто-то так же делал! Двое суток по всем отделам ходил — люди действительно хорошо работают, полиции доверять нужно! — заявил он.

Крысин добавил, что успел оценить свой поступок трезвым взглядом и уже извинился перед своим заложником. Мужчина считает, что его жертве нужно непременно сменить место работы.


Мужчина утверждает, что является обманутым инвестором и стал жертвой со стороны недобросовестных посредников. Он всё ещё надеется вернуть свои деньги, однако действовать намерен "в правовом поле".
— Парню я действительно принёс свои извинения. Я ему советую, чтобы он пошёл навстречу следствию, — добавил он.

Напомним, 15 января гражданин Беларуси Виктор Крысин захватил заложника в одной из башен Москвы-Сити. Позже полицейским удалось его задержать и освободить пленника. Ранее сообщалось, что злоумышленник проигрался на бирже и решил вернуть свои деньги силой, однако на допросе он рассказал, что стал жертвой обмана. Лайф писал, что Крысина отпустили на свободу в день инцидента. Пока уголовного дела в отношении мужчины не возбуждали.
 
 
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Мужчина добавил, что успел оценить свой поступок трезвым взглядом.
 
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