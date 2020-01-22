Взявший в заложники брокера в Москве-Сити беларус извинился перед ним и посоветовал сменить работу





Кадр из опубликованного видео допроса захватчика брокера в Москве-Сити © УМВД РФ по городу Москве





Виктор Крысин раскаивается в своём поступке и призывает всех не связываться с трейдерскими компаниями. Об этом он рассказал Лайфу. Взявшего в заложники брокера в одной из башен Москвы-Ситираскаивается в своём поступке и призывает всех не связываться с трейдерскими компаниями. Об этом онЛайфу.





Гражданин Беларуси добавил, что за последние два дня убедился в том, что российские полицейские хорошо выполняют свою работу.





— Я раскаиваюсь в этой ситуации! Хочу спокойно дальше жить, растить детей! Не надо, чтобы кто-то так же делал! Двое суток по всем отделам ходил — люди действительно хорошо работают, полиции доверять нужно! — заявил он.





Крысин добавил, что успел оценить свой поступок трезвым взглядом и уже извинился перед своим заложником. Мужчина считает, что его жертве нужно непременно сменить место работы.









Мужчина утверждает, что является обманутым инвестором и стал жертвой со стороны недобросовестных посредников. Он всё ещё надеется вернуть свои деньги, однако действовать намерен "в правовом поле".

— Парню я действительно принёс свои извинения. Я ему советую, чтобы он пошёл навстречу следствию, — добавил он.





Напомним, 15 января гражданин Беларуси Виктор Крысин захватил заложника в одной из башен Москвы-Сити. Позже полицейским удалось его задержать и освободить пленника. Ранее сообщалось, что злоумышленник проигрался на бирже и решил вернуть свои деньги силой, однако на допросе он рассказал, что стал жертвой обмана. Лайф писал, что Крысина отпустили на свободу в день инцидента. Пока уголовного дела в отношении мужчины не возбуждали.















