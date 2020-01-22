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В Белпочте объяснили, почему доставляют посылки не вовремя

22.01.2020 18:17 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Руководство Белпочты рассказало, почему посылки из Китая не доставляют вовремя.

«В преддверии новогодних и рождественских праздников потоки почты, поступающей в Республику Беларусь, увеличиваются на 30–40%. Прогнозируя данную ситуацию, РУП "Белпочта" в этот период привлекает дополнительный штат работников по обработке международных почтовых отправлений», – сказали на предприятии.

Кроме того, в Беларусь только сейчас начали поступать посылки из Сингапура и Китая, «застрявшие» в транзитном аэропорту Стамбула в ноябре прошлого года. Объем почты увеличился более чем в 2,3 раза.

Руководство организации принимает необходимые меры для ускорения обработки почтовых отправлений и проносит извинения за неудобства.

 
 
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Руководство Белпочты рассказало, почему посылки из Китая не доставляют вовремя.
 
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