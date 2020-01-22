Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 января из-за ветра

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.
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22.01.2020 20:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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