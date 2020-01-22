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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 января из-за ветра

22.01.2020 20:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 января из-за ветра
БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 января из-за ветра Зимняя жара. Почему к нам никак не приходят морозы и снегопады?
По данным синоптиков, в четверг, 23 января, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью во многих районах, днем местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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