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Команда МАЗа вернулась с «Дакара» и привезла с собой «бедуинов»
Источник материала: Партизан
Команда «МАЗ-СПОРТавто» прилетела в Минск из Саудовской Аравии, где заняла третье место на ралли-рейде «Дакар-2020».
Команду «МАЗ-СПОРТавто» встречают в Национальном аэропорту. Фото: Коммуникационное агентство PR Vision
Экипаж белорусского капотника привез с собой награды престижного автомарафона – статуэтки «бедуинов».
Второй раз в истории белорусы заняли призовое место на «Дакаре».
«Бедуины» из ралли-рейда «Дакар-2020». Фото: Коммуникационное агентство PR Vision
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Команда «МАЗ-СПОРТавто» прилетела в Минск из Саудовской Аравии, где заняла третье место на ралли-рейде «Дакар-2020».
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