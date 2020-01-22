На проблемные вопросы жителей улицы 1 Августа ответили в ЖКХ

Источник материала: Слуцк Город





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Ямы из-за ремонтных работ по улице 1-го Августа стали поводом недовольства многих случчан. А отсутствие тротуара вдоль проезжей части, которая проходит по узкой улице между домами частного сектора, волнует не только местных жителей, но и автомобилистов. Эти проблемы SG прокомментировали в ЖКХ.

Местные жители возмущаются, что ремонт на перекрёстке улиц 1-го Августа и Пионерская слишком затянулся. «Что-то роют, а зачем - не знаем. И яма эта посреди улицы до сих пор не отремонтирована почему-то, хотя работы начались в середине декабря», — говорит местная жительница Катерина.

За разъяснениями корреспондент SlutskGorod обратилась к начальнику водоканала Алексею Забагрину.

«К сожалению, город старый, системы старые, и мы их меняем по участкам. На данный момент идёт ремонт канализации по улице 1 Августа, где есть разрушения. Заменим трубы, промоем, и если всё будет работать хорошо, в ближайшие пару дней планируем закончить. Это аварийная ситуация, а не плановая замена, поэтому всё может быть. Хотя и о плановой замене, конечно, думаем. Мы понимаем, что это неудобства, поэтому приносим жителям свои извинения», — сказал Алексей Михайлович.

По поводу ям после ремонтных работ он пояснил, что пока грунт не уляжется, асфальт класть нельзя. Ведь весной он может дать просадку, чем вызовет дополнительные неудобства и придётся всё переделывать. Поэтому до весны возможны только подсыпка и уплотнение грунта.

Проблемой ни одного года является безопасность пешеходов. Ведь вдоль проезжей части, которая проходит вдоль узкой улицы частного сектора, нет ни тротуара, ни ограждения. Николай Воронько, директор КУП Слуцкое ЖКХ, согласился, что участок дороги проблемный.

«Безусловно, проблема есть. Ведь по этой улице двум машинам тяжело разминуться. Могу сказать только, что у нас в планах решить этот вопрос. Но не в ближайшее время».



Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by