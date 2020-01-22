ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На проблемные вопросы жителей улицы 1 Августа ответили в ЖКХ

22.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

На проблемные вопросы жителей улицы 1 Августа ответили в ЖКХ

    фото читателя

Ямы из-за ремонтных работ по улице 1-го Августа стали поводом недовольства многих случчан.  А отсутствие тротуара вдоль проезжей части, которая проходит по узкой улице между домами частного сектора, волнует не только местных жителей, но и автомобилистов. Эти проблемы SG прокомментировали в ЖКХ.

Местные жители возмущаются, что ремонт на перекрёстке улиц 1-го Августа и Пионерская слишком затянулся. «Что-то роют, а зачем - не знаем. И яма эта посреди улицы до сих пор не отремонтирована почему-то, хотя работы начались в середине декабря», говорит местная жительница Катерина.

За разъяснениями корреспондент SlutskGorod обратилась к начальнику водоканала Алексею Забагрину.

«К сожалению, город старый, системы старые, и мы их меняем по участкам. На данный момент идёт ремонт канализации по улице 1 Августа, где есть разрушения. Заменим трубы, промоем, и если всё будет работать хорошо, в ближайшие пару дней планируем закончить. Это аварийная ситуация, а не плановая замена, поэтому всё может быть. Хотя и о плановой замене, конечно, думаем. Мы понимаем, что это неудобства, поэтому приносим жителям свои извинения», сказал Алексей Михайлович.

По поводу ям после ремонтных работ он пояснил, что пока грунт не уляжется, асфальт класть нельзя. Ведь весной он может дать просадку, чем вызовет дополнительные неудобства и придётся всё переделывать. Поэтому до весны возможны только подсыпка и уплотнение грунта.

Проблемой ни одного года является безопасность пешеходов. Ведь вдоль проезжей части, которая проходит вдоль узкой улицы частного сектора, нет ни тротуара, ни ограждения. Николай Воронько, директор КУП Слуцкое ЖКХ, согласился, что участок дороги проблемный.

«Безусловно, проблема есть. Ведь по этой улице двум машинам тяжело разминуться. Могу сказать только, что у нас в планах решить этот вопрос. Но не в ближайшее время».


Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ямы из-за ремонтных работ по улице 1 Августа стали поводом недовольства многих случчан.  А отсутствие тротуара вдоль проезжей части, которая проходит по узкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома встретилась с жителями аг. Островки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика