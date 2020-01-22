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Коронавирус уже в России? В Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

22.01.2020 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Он прилетел из Китая

В петербургском аэропорту Пулково госпитализировали мужчину с высокой температурой, вернувшегося из отпуска в Китае. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, его увезли в клиническую больницу имени Боткина, врач и водитель, которые его забирали через служебный вход аэропорта, были в костюмах химзащиты. Фотографии появились в телеграм-каналах.

Подтверждений того, что мужчина заразился новым коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае, пока нет. Окончательный диагноз ему еще не поставили, необходимо обследование, сообщили в Роспотребнадзоре.

В то же время в ведомстве сообщили, что у еще одного человека, гражданина Китая, госпитализированного в Петербурге с подозрением на коронавирус, диагноз не подтвердился.


На данный момент в мире подтверждены уже 440 случаев заражения новым вирусом, 17 человек скончались. Эпицентром вируса является город Ухань в китайской провинции Хубэй, однако он уже распространился и на другие китайские провинции, а также проник в США, Таиланд и Южную Корею. В России пока что не было зафиксировано случаев заражения этим вирусом.

Высокая температура, с которой госпитализировали вернувшегося из Китая мужчину, является одним из симптомов нового вируса наравне с кашлем и затрудненным дыханием.
 
 
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