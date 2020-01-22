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Чижик о новом белорусском спутнике: «Мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать»
Источник материала: СТВ
Создание нового белорусского спутника обсуждали в программе
Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:
И сейчас мы работаем над новым вариантом, который планируется 0,4 метра – это 40 сантиметров разрешение. Это будет очень хорошее информационное разрешение. И, безусловно, мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать. Но мы приобретаем опыт. Мы уже приобрели опыт, как использовать эти данные, как обрабатывать изображения, как получать с этого пользу.
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Чижик о новом белорусском спутнике: «Мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать»
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