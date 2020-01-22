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Чижик о новом белорусском спутнике: «Мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать»

22.01.2020 20:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Создание нового белорусского спутника обсуждали в программе «В обстановке мира».

Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук: 
Мы стали космической державой. Мы в прошлом году собрали 31-ый конгресс участников космических полётов. Приехали в Минск – никогда такого не было –  у нас было около сотни космонавтов, астронавтов, тайконавтов. Президент страны встречался, говорил, никогда столько героев в Беларуси не было одновременно. И это значит – уважение к нам.

Сегодня мы имеем спутник дистанционного зондирования земли, который даёт разрешение 2 метра. Это не так много, это даёт возможность нам, в целом, обозреть территории, причём по всем земному шару. Но время подходит, хотя мы продлили срок действия этого спутника, значительно продлили. Но всё равно, время подходит.

И сейчас мы работаем над новым вариантом, который планируется 0,4 метра – это 40 сантиметров разрешение. Это будет очень хорошее информационное разрешение. И, безусловно, мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать. Но мы приобретаем опыт. Мы уже приобрели опыт, как использовать эти данные, как обрабатывать изображения, как получать с этого пользу.

Чижик о новом белорусском спутнике: «Мы тут должны сотрудничать с россиянами, а может быть, и по дальней дуге работать»

Люди в материале: Сергей Чижик
 
Теги: Минск
 
 
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Создание нового белорусского спутника обсуждали в программе «В обстановке мира». Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить...
 
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