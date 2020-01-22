Марцелев: Всебелорусское собрание могут сделать конституционным органом власти

Политолог Сергей Марцелев о Всебелорусском народном собрании, которое анонсировал Александр Лукашенко.





- Лукашенко анонсировал проведение уже шестого по счету Всебелорусского народного собрания. Собрания почти всегда проводились накануне президентских кампаний, поэтому это мероприятие уже назвали политическим ритуалом. Так ли это? Лукашенко использует "Всебелорусское народное собрание" в шестой раз. "Съезд белорусского народа"- как его окрестили провластные публицисты. Для них это пример прямого "народовластия", так как представительская демократия двухпалатного парламента не устраивает даже простой люд. Нет, обычному человеку далеко от понимания фальсификации выборов. У него четкая мифологема из 90-х "ай, все эти депутаты воры". Об этом свидетельствует и низкая явка на выборы. Кстати, с этим гражданским нигилизмом придется бороться и демократически избранной власти в будущем "Всебелорусское собрание" в этом отношении кому-то показалось привлекательным. Что-то глубоко советское, ностальгическое есть в соседстве тружеников села, передовиков производства, присланных жёлтым ФПБ и чинуш всех рангов. Сидя рядом, очевидно, эти люди считают себя солью земли. Да и функция у делегатов "собрания" одноразовая, не так как у палатки. Анонс шестого "Собрания", в период "до выборов" вполне очевиден. Отказываясь от президентских дебатов с оппонентами, Лукашенко устраивает шоу со свитой и ряжеными. Там и пошутить можно грязно и плоско, зал с удовольствием посмеётся, вот, наш мужик, так их! Шутки про "украдите лекала у французов" в ситуации с Беллегпромом кажутся почти безобидными.





- С какой программой Лукашенко пойдет на президентские выборы? Коврижки закончились, осталось только козырять защитой независимости?





- На прошлом Всебелорусском собрании была выразительная социальная повестка. Полмиллиона рабочих мест, снижение стоимости квадратного метра и т.д. В чем-то подданные Александра Григорьевича успехов добились, что-то не удалось. Рабочая сила охотнее иммигрирует в поисках денег на Запад и Восток. Шел мощный пресс, чтобы заставить молодежь поступать в техникумы и ПТУ и раньше рожать детей. Не знаком с цифрами, но профподготовку ввели даже для учащихся непрофильных классов средней школы. С детьми ситуация печальнее, демографически мы вымираем. Чего ожидать от нынешнего "шоу Лукашенко?". Это, скорее, будет мобилизационный механизм. Призвать его сторонников консолидироваться перед угрозами и вызовами восточного соседа, призвать "затянуть пояса", намекнуть, что если нынешний правитель и "надоел", то "альтернативы нет".

Отказаться от многих социальных обещаний не удастся, вот здесь надо будет затянуть пояса номенклатуре и придворным олигархам. Недавно Александр Григорьевич пообщался с Михаилом Ордой, председателем официального профсоюза. Говоря о Федерации как "партии власти" Лукашенко явно пытался вызвать приступ ревности у "Белой Руси". Но посыл прозвучал внятно: БРСМ и ФПБ скоро понадобятся. Не только для сбора подписей, но и отобрать "делегатов" на собрание, скорее всего.





- Не связано ли нынешнее Всебелорусское собрание с событиями в России: переписыванием Конституции, реализацией схемы транзита власти Путина?





- По-моему, на этом сборище, извините, собрании должна прозвучать тема конституционной реформы. Беларусь точно не станет парламентской республикой, здесь белорусский правитель мог бы дословно повторить слова его коллеги Путина. Двухпалатный законодательный орган лучше сократить до однопалатного, несмотря на функциональную импотенцию теперешнего парламента, у нас небольшое унитарное государство, вторая палата даже в качестве мишуры бесполезна. Полагаю, возиться со сложными схемами как в Казахстане, России никто не будет. Останется президентская форма правления, возможно, задумывают переход с мажоритарной к смешанной системе выборов в парламент. Статья 18 нашей Конституции о "стремлении к нейтралитету" мертва. Надо что-то с ней делать. Либо нижнее белье надеть, либо снять крестик. И последний момент, где, скажем, российский президент не постеснялся сделать два шага назад: монизм или дуализм международного права. То есть мы соблюдаем международные договора, или можем махнуть рукой: "ай, не хочется". Глядя на интеграционные игрища, хотелось бы видеть в Конституции прописанные механизмы защиты суверенитета. Никаких "наднациональных органов", и прочих попыток влезть в наш дом чужим.





- Не возьмет ли Лукашенко на вооружение путинский сценарий транзита власти?





- Всебелорусское народное собрание - это веселое шоу, которое оппозиция цитирует чаще сторонников Александра Григорьевича. Кстати, может и его сделают конституционным органом власти. Только будьте осторожны. Если Вы не дай Бог кандидат в президенты и фамилия у вас другая - не пытайтесь попасть в этот театр одного актера. Александр Козулин желал пройти на мероприятие и был бесчеловечно избит. Это Беларусь, что ещё добавить.





- Кстати, Путин пригласил Александра Лукашенко в Сочи в короткий отпуск с 31 января по 5 февраля. с чего бы такой аттракцион невиданной щедрости?





- Во-первых, президенты не договорились о поставках газа. Во-вторых, Гуцериеву после его "аттракциона невиданной щедрости" по отношению к поставкам нефти в РБ устроили в Москве пресс с тотальными обысками. Уже эти два вопроса достойны встречи в верхах. Да и в репутационном отношении Путин только выигрывает, принимая Лукашенко на своей территории.



