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Сергей Мусиенко: «Условно говоря, можем взяться за очистку от химического оружия Балтийского моря – там 300 000 тонн боеприпасов»
Источник материала: СТВ
Эксперт высказал мнение о возможностях Беларуси в программе
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
То есть мы, условно говоря, можем взяться за очистку от химического оружия Балтийского моря – там 300 тысяч тонн содержится боеприпасов, которые топили «добрые» американские и английские конвои прямо в Балтике. Немецкое оружие Первой мировой войны и Второй – это огромная, огромная экологическая проблема. Технологические и академические институты, и наша промышленность может подойти к этой теме.
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Сергей Мусиенко: «Условно говоря, можем взяться за очистку от химического оружия Балтийского моря – там 300 000 тонн боеприпасов»
Эксперт высказал мнение о возможностях Беларуси в программе «В обстановке мира». Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:Мы имеем приоритет...
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