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Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома встретилась с жителями аг. Островки

22.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В среду, 22 января, информационно-пропагандистская группа в составе представителей Несвижского райисполкома, различных служб и  организации района встретилась с жителями аг. Островки. Информгруппу возглавил председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Ломский.

В ходе встречи был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся жизни в регионе. Участники со стороны населения задавали волнующие их вопросы. На часть из них члены информационной группы ответили сразу, остальные – взяли на контроль для дальнейшего подробного изучения. 

Подробности – на страницах “НН”.

  • Информационно-пропагандистская группа во главе с председателем райисполкома встретилась с жителями аг. Островки

 

 

 

 


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В среду, 22 января, информационно-пропагандистская группа в составе представителей Несвижского райисполкома, различных служб и  организации района встретилась с...
 
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