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Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль

22.01.2020 20:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль. Причина – вспышка смертельного вируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль

Пристальное внимание – к прилетевшим  из городов, где есть крупные пересадочные узлы, возможен транзит из потенциально опасных стран Юго-Восточной Азии и КНР. Один из лайнеров, которые следуют по маршруту Минск-Пекин, приземлился несколько часов назад в Национальному аэропорту. Все пассажиры прошли дополнительный контроль, в том числе с помощью тепловизоров. Датчики настроены на выявление в потоке тех, чья температура превышает допустимые 37 градусов.

Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль

Пассажиров с малейшими подозрениями на заболевание готовы изолировать и госпитализировать. Дополнительные меры защиты предусмотрены и для работников аэропорта, таможенной и пограничной служб.   

Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль

Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
В случае необходимости есть возможность использования ручного тепловизора – и выявить уже на пункте пограничного пропуска лицо, у которого отмечается повышение температуры. Далее при необходимости вызывается сотрудник медицинской службы гражданской авиации, который проводит осмотр пациента, назначает госпитализацию, если это необходимо.

Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль

Руслан Коняхин, начальник отделения пограничного контроля ОПК «Минск-2»:
По прибытию рейсов из данной страны сотрудники органов пограничной службы применяют меры по индивидуальной защите, чтобы не заразиться, одеваются маски и перчатки.

Посольство Беларуси в КНР дало общие рекомендации тем, кто выезжает в Китай либо уже находится там

Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль

Напомним, число погибших от коронавируса в Китае возросло до 19 человек. Вирус зафиксирован как в Поднебесной, так и за её пределами, например, в США. В петербургском аэропорту «Пулково» из-за подозрения на вирус госпитализировали россиянина, он прилетел из Пекина.  

Люди в материале: Екатерина Хомченко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль. Причина – вспышка смертельного вируса в Китае, сообщили в программе Новости «24...
 
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