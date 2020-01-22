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Вспышка коронавируса в Китае: в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль. Причина – вспышка смертельного вируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пристальное внимание – к прилетевшим из городов, где есть крупные пересадочные узлы, возможен транзит из потенциально опасных стран Юго-Восточной Азии и КНР. Один из лайнеров, которые следуют по маршруту Минск-Пекин, приземлился несколько часов назад в Национальному аэропорту. Все пассажиры прошли дополнительный контроль, в том числе с помощью тепловизоров. Датчики настроены на выявление в потоке тех, чья температура превышает допустимые 37 градусов.
Пассажиров с малейшими подозрениями на заболевание готовы изолировать и госпитализировать. Дополнительные меры защиты предусмотрены и для работников аэропорта, таможенной и пограничной служб.
Екатерина Хомченко, заведующий эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:
Руслан Коняхин, начальник отделения пограничного контроля ОПК «Минск-2»:
Напомним, число погибших от коронавируса в Китае возросло до 19 человек. Вирус зафиксирован как в Поднебесной, так и за её пределами, например, в США. В петербургском аэропорту «Пулково» из-за подозрения на вирус госпитализировали россиянина, он прилетел из Пекина.
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Новости Беларуси. В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль. Причина – вспышка смертельного вируса в Китае, сообщили в программе Новости «24...
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