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«Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана при помощи белорусских учёных
Источник материала: СТВ
Как уменьшить использование пластика в Беларуси, обсуждали в программе
Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:
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«Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана при помощи белорусских учёных
Как уменьшить использование пластика в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». На основании крахмалов и соломы. Биоразлагаемые полимеры для...
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