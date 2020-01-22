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«Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана при помощи белорусских учёных

22.01.2020 20:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как уменьшить использование пластика в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

На основании крахмалов и соломы. Биоразлагаемые полимеры для упаковки создают белорусские учёные

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:
Биоразлагаемые полимеры, упаковка – это очень важно. Первый этап – не только стекло, но и бумага. У нас бумажные комбинаты достаточно мощные работают. Мы завершили в прошлом году тему по специальной пропитке бумаги для увеличения срока хранения, быть более экологичным при соприкосновении с продуктом. Работа выполнена – сегодня цех работает.

«Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана при помощи белорусских учёных

Люди в материале: Сергей Чижик
 
 
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Как уменьшить использование пластика в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». На основании крахмалов и соломы. Биоразлагаемые полимеры для...
 
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На основании крахмалов и соломы. Биоразлагаемые полимеры для упаковки создают белорусские учёные
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