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Сегодня в редакции газеты "IK" награждали участников конкурса " Лучшее сказочное новогоднее поздравление"

22.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Сегодня в редакции газеты "IK" награждали участников конкурса " Лучшее сказочное новогоднее поздравление".

Напомним, что в конкурсе участвовали учреждения образования района. Соорганизаторами конкурса выступили общественные объединения. Представителям школ, победившим в творческом состязании, награды вручили председатели районных организаций РОО "Белая Русь" и ОО " Белорусский фонд мира" Лидия Войтеховна Носуль и Александр Александрович Романюк.
Поздравляя победителя и лауреатов новогоднего конкурса, главный редактор "IK" Тереза Иосифовна Бартош предложила педагогам и учащимся дальнейшее творческое сотрудничество. На этот раз – участие в проекте «Фотовзгляд», не ограниченном темой и временными рамками.

Редакция будет размещать лучшие фотографии на сайте издания в рубрике «Фото дня». Самые активные участники проекта будут поощряться сувенирами и подарками.
Снимайте все, что вас удивило - и присылайте ваши фотографии на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой "фото".

Сегодня в редакции газеты &quot;IK&quot; награждали участников конкурса &quot; Лучшее сказочное новогоднее поздравление&quot;

Сегодня в редакции газеты &quot;IK&quot; награждали участников конкурса &quot; Лучшее сказочное новогоднее поздравление&quot;

Сегодня в редакции газеты &quot;IK&quot; награждали участников конкурса &quot; Лучшее сказочное новогоднее поздравление&quot;

Сегодня в редакции газеты &quot;IK&quot; награждали участников конкурса &quot; Лучшее сказочное новогоднее поздравление&quot;

Сегодня в редакции газеты &quot;IK&quot; награждали участников конкурса &quot; Лучшее сказочное новогоднее поздравление&quot;

Сегодня в редакции газеты &quot;IK&quot; награждали участников конкурса &quot; Лучшее сказочное новогоднее поздравление&quot;

 

 
 
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Сегодня в редакции газеты "IK" награждали участников конкурса " Лучшее сказочное новогоднее поздравление". Напомним, что в конкурсе участвовали учреждения...
 
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