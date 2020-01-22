Источник материала: Ивьевский край

Сегодня в редакции газеты "IK" награждали участников конкурса " Лучшее сказочное новогоднее поздравление".

Напомним, что в конкурсе участвовали учреждения образования района. Соорганизаторами конкурса выступили общественные объединения. Представителям школ, победившим в творческом состязании, награды вручили председатели районных организаций РОО "Белая Русь" и ОО " Белорусский фонд мира" Лидия Войтеховна Носуль и Александр Александрович Романюк.

Поздравляя победителя и лауреатов новогоднего конкурса, главный редактор "IK" Тереза Иосифовна Бартош предложила педагогам и учащимся дальнейшее творческое сотрудничество. На этот раз – участие в проекте «Фотовзгляд», не ограниченном темой и временными рамками.

Редакция будет размещать лучшие фотографии на сайте издания в рубрике «Фото дня». Самые активные участники проекта будут поощряться сувенирами и подарками.

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