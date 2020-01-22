Карина Воробей: музыка была в нашем доме всегда

Источник материала: Новости Волковыска

Волковычанка Карина Воробей поведала интернет-порталу «Моцны» о любви к музыке, учебе в Гродно и Кракове, поиске себя.

Начало

Здравствуй, Карина! Расскажи о своём детстве и о том, как в твоём сердце зародилась любовь к музыке.

Музыка была в нашем доме всегда. Папа в молодости играл в рок группе, был супергитаристом, прививал нам вкус и любовь к музыке. Думаю, от него у меня хорошие уши и музыкальная чуткость.

Сколько тебе было, когда ты начала учиться игре на фортепиано и почему ты выбрала именно этот инструмент?

Мне было восемь лет. Однажды в гостях у родственницы, увидела это огромное сооружение с бело-черными кнопками, немножко потыкала (по-другому не назвать) и поняла — хочу! Очень сильно. Родители не соглашались долгое время. Папа знал, какой это большой труд, если хочешь чего-то достигнуть. Но моя настойчивость победила.

Ты с самого начала знала, что у тебя талант к музыке? Или это было больше «через тернии к звёздам»?

А я не задумывалась, есть у меня талант или нет, просто играла. Моя учительница Анжелика Владимировна сильно верила в меня. Позже узнала, что другие считали, что она попусту тратит время на девочку, у которой ничего не получится. Я её люблю. Она учила быть сильной и идти только вперёд.

Как ты считаешь, можно ли стать выдающимся музыкантом благодаря одному усердию, или упорная работа ничего не даст без таланта?

Можно, но как показывает жизнь, как бы ты не старался, талантливые люди будут всё равно на волосок лучше. Они природой своей чувствуют как надо. Упорная работа = успех. Упорная работа + талант = гениальность.

Чем запомнилось обучение в музыкальном колледже в Гродно?

Беззаботностью, столько невероятных воспоминаний…. Прежде всего, вокруг были замечательные люди. Доброта буквально витала в воздухе. Я счастлива, что моё взросление прошло именно в этой обстановке.

Какие отношения у тебя сложились с преподавателями? Кто на тебя повлиял?

В основном хорошие. Мои преподаватели по фортепиано Лебецкая Елена Владимировна и Ковальчук Анжелика Владимировна значили для меня очень многое. Неустанная вера и помощь. Уже родные для меня люди.

Ты участвовала во многих конкурсах. Какой из них тебе больше всего дал? Какой был бесполезен? Насколько это было сложно с эмоциональной точки зрения?

Ох, да, конкурсов было достаточно. И в Беларуси, и за границей. Только сейчас понимаю, что я их очень не любила. Это жёсткие нервы, стресс, огромная работа, а кто выиграет — решает субъективное мнение других людей. По многим это сильно бьёт. Лично я это не любила из-за обстановки нервозности и неумения контролировать свою голову. Порой эмоции выходили из-под контроля. Самым респектабельным был последний конкурс. Победа в нем давала право на обучение в Белорусской академии музыки. Я его выиграла.

Самые смешное/яркое воспоминание за весь период обучения в Беларуси?

Самое яркое воспоминание - игра по 10 часов. После колледжа такого удовольствия я себе больше не устраивала))





Краковский период

Ты заняла первое место на Республиканском конкурсе исполнителей фортепианной музыки, которое давало возможность без экзаменов поступить в консерваторию в Минске. Но выбрала обучение за рубежом. Почему? И почему именно Краков?

Это была моя мечта — уехать жить в Европу, а Польша, как окно туда. Поэтому я приняла решение совместить учёбу с переездом, адаптацией в новых условиях. Выбрала Краков потому, что в отличие от Варшавы, там была возможность получить стипендию.

Как называется твой факультет? Ты довольна своим выбором?

Факультет фортепиано. Не скажу, что полностью довольна. Как бы это грустно не звучало, но я поняла делать карьеру пианиста не для меня. На данный момент есть направление, связанное с игрой, в котором я очень заинтересована и развиваюсь. Мне попался супер преподаватель, и в этом я вижу реальные перспективы. Сольная игра стала хобби.

Считаешь ли ты, что музыкальное образование в Беларуси хуже, чем в Европе? И почему?

Я убеждена, что нет лучше классического музыкального образования, чем в России, Беларуси, Украине. В этих странах строгая система, высокие требования, первоклассные педагоги. Эта школа преподавания признана во всём мире. Она отличается вниманием к деталям и перфекционизмом.





Расскажи, как проходит процесс обучение в Краковской Академии музыки.

Хмм, ну основное отличие в том, что за целый семестр ты получаешь только одну оценку — на экзамене. Все остальное время просто ходишь, слушаешь, записываешь, запоминаешь. Никаких тестов, зачетов. Только готовишься к экзамену через полгода. На данный момент, такой тип обучения мне идеально подходит.

Что является самым интересным в учёбе для тебя?

Языки. Здесь они на очень высоком уровне. Изучаю новые, развиваю старые. И, конечно, игра с вокалистами. Моя отдушина.

Насколько тебе нравится жить в Кракове? Тяжело ли даётся разлука с родными?

Хороший красивый город. Но, честно говоря, мне уже наскучил. Плюс очень грязный воздух. Поэтому буду переезжать в будущем. Разлука с родными особо не ощущается, мы всегда поддерживаем связь. Мне лично хорошо там, где постоянно что-то происходит. А в моём родном городе тишь да гладь. Поэтому езжу туда только, чтобы увидеть семью.

Хватает ли стипендии на жизнь?

Оу, нет. Ее хватает только на покрытие жилья и абонемента в зал. Подрабатывать нужно.

Где ты работаешь? Довольна ли ты своим заработком и местом работы? Мешает ли это учёбе?

Я писала менеджеру, ходила во все заведения и спрашивала, нужны ли музыканты. Таким образом, нашла пару мест, где выступала. И всем советую, если вам что-то нужно — ищите, спрашивайте. Нужно стучаться, рано или поздно какая-нибудь дверь откроется

Ещё у меня частные ученики. Учёбе не мешает. На данный момент это лучший вариант работы, который можно придумать.





Композитор

В каком возрасте ты начала сочинять музыку, текст?

Первые попытки были в детстве. Потом я это оставила, считая, что у меня не получается. И уже позже в Кракове на меня накатило вдохновение, я написала песню, и поняла, какой кайф ловлю от этого.

Кто тебя на это вдохновил?

Мой парень:) Он писал какие-то треки, мне захотелось попробовать, и песня получилась. Теперь он безгранично верит в меня, помогает и хочет, чтобы все сложилось в мою пользу.

Как ты можешь описать свой стиль? К какому направлению в музыке ты себя причисляешь?

Тяжело сказать. Мне нравятся темные темы, глубоки биты, минимализм. Я не причисляю себя ни к какому направлению, потому что считаю это ограничением. Пишу так, как чувствую внутри. Уверена, что это правильный путь.

Сколько уже песен написано? Какой ты больше всего гордишься?

На данный момент выпущено три. Моя любимая из них «Твоё несчастье». Здесь я приблизилась к тому, что хочу от своей музыки в будущем.

О чём твои песни?

Хочу дотронуться до дна души и посмотреть, что там есть. В основном о любви, разных жизненных ситуациях.

Есть уже новые материалы?

Да, работаю над этим.

Что тебе больше всего нравится в процессе создания песни?

Поиск интересного цепляющего звучания.

Стремишься ли ты к славе или это больше для души?

Я хочу быть услышанной. Лучшая награда, когда твои песни слушают и любят. Ты понимаешь, что все не зря.

С кем бы из уже умерших/живых музыкантом ты бы хотела работать, спеть дуэтом?

XXXTentacion. Все остальные, с кем мне бы хотелось поработать, живы:) С Lana del Rey. Она — богиня.

Что ты думаешь о современной музыке? Что и кто тебе больше всего нравятся?

Она мне нравится. Если поискать, то сейчас столько интересных, новых исполнителей. Но я очень устала от однотипной поп-музыки, которая играет в чартах. Из новых нравится Billie Eilish, она отходит от привычных рамок. В аранжировке, структуре, стиле. Это круто.

На твоём счету десятки каверов, почему ты решила записывать песни?

Начала их писать, потому что очень любила петь, хотелось этим делиться. Теперь их стало меньше, потому что пропал интерес перепевать чужую музыку. Хочется создавать свою.





О себе

Как проходит твой день?

Каждый день разный, но в основном первая половина дня — учёба, вторая — саморазвитие, написание треков. Вечер оставляю для личной жизни.

Что тебя интересует, вдохновляет?

Современные выставки, мода, творческие люди.

Есть ли у тебя хобби? Как предпочитаешь проводить свободное время?

Тяжело выделить что-то одно. Если выбирать дело, которое приносит удовольствие и расслабление, то это чтение. Свободное время для меня — это заказать пиццу и смотреть netflix.

Какие места в Кракове ты могла бы посоветовать для посещения? В какие ходишь чаще всего?

MOCAK обязательно (MOCAK — Краковский музей современного искусства). Я не тусовочный человек, чаще всего бываю дома. Если выбираюсь, то к друзьям либо погулять по центру.

Что для тебя сейчас на первом месте в жизни?

Семья и музыка.

Чем бы ты хотела заниматься после того, как закончишь академию?

Пока вопрос без ответа.

Не могла бы дать нашим читателям совет, который помог когда-то тебе в жизни или творчестве?

Не бойся быть собой и создавать то, что хочешь ты, а не другие. Мы все рождаемся и умираем, нет смысла много переживать.





Блиц

Фраза, которая всегда может тебя подбодрить?

Все, что ни делается, — все к лучшему.

Любимый фильм / книга / песня?

Фильмы — Мулен руж, Отель Гранд-Будапешт; книги — Книжный вор, Маленький принц; песня Imagine Dragons — Radioactive

Исполнитель в музыке, которые больше всего соответствует твоему характеру?

Lana del Rey.

Твои лучшее / худшее качества характера?

Лучшее — быстрый ум, худшее — самокопание.

Если бы у тебя была возможность оказаться в любом месте и в любую эпоху, куда бы ты отправилась?

В будущее. Интересно, как будет выглядеть мир через 100 лет.