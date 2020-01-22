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Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

22.01.2020 21:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 22 января в Беларусь вернулся экипаж, который участвовал в легендарной гонке. «Дакар-2020» для белорусов стал по-настоящему успешным. Мы в тройке лидеров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

А наш  капотный МАЗ, кстати с логотипом СТВ на борту, в прямом смысле обошел «Мерседес», «Ман» и «Рено». 7,5 тысяч километров в пустыне – это буквально испытание на прочность. Но если вспомнить, что белорусские грузовики МАЗ работают в самых разных уголках планеты – от Кубы и Египта до Ирана и Туркменистана, то и трасса «Дакара» для них по плечу.

Как приняла белорусов пустыня и с каким чувством гонщики вернулись домой – наш корреспондент Евгений Поболовец встречал экипаж. 

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

Первые мгновения на белорусской земле. Слёзы родных и близких, цветы от коллег, подарки от спонсоров и тут же, сразу по прилёту, первый комментарий настырным журналистам.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

СТВ вместе с мазовцами прошёл всю гонку, мы оперативно давали результаты в прямых эфирах. Потому первое слово – нам.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»


Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Психологически были очень напряжены, поэтому рады, что все закончилось, что мы сумели выдержать не только технически. МАЗ, как обычно, не подвел, а психологически нам трудно было бороться с настолько сильным соперником.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»


Сергей не раз подчеркнёт: результат гонки – работа всей команды МАЗ. От техника до водителя, от администратора до командира. 7,5 тысяч километров в пустыне, где дюны и пески. Где ветер порой настолько сильный, что вертолёт взлететь не может.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

А ты не просто едешь, ты летишь. 140 километров в час! И в соперниках – сплошь громкие имена. И нет права на ошибку, опытный ты или молодой.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»


Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Мы попали  в топ-10, безусловно, рады, что оказались в десятке. Спустя 3 года, на четвертый год у нас получилось попасть в десятку. В целом, мы настроены на улучшение позиций.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»


Алексей со своей командой стал в итоге 8-м. Это лучшее время в его пока ещё небольшой карьере. Маленький шаг вперёд для Алексея, но насколько большой шаг для всей команды МАЗ. 

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Увеличивается узнаваемость марки, узнаваемость бренда. МАЗ и так всемирно известная марка, и когда мы в сложных условиях побеждаем, опережаем «Ивеко», «Мерседес», конкурентов, на равных боремся с КамАЗом, то поставки техники в страны Ближнего Востока, Азии, очевидны. Возможно работать и возможно готовить технику для реализации в сложных погодных, климатических условиях  в этом наша цель, наша задача. Мы будем так дальше работать.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

А после была пресс-конференция в кругу своих коллег, где порой приходилось отвечать на вопросы, понятные только узкому кругу техников и разработчиков машин. Сделать работу над ошибками, отдохнуть и через год снова в бой. Возможно, в более широком составе.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар -2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»


Евгений Поболовец, корреспондент:
Итак, мы третьи, второй раз на пьедестале. Мы стали быстрее, чем «Мерседес», «Рено», «Ман» и многие другие. В следующем году «Дакар» тоже пройдет в Саудовской Аравии. Организаторы заключили с этой страной контракт на 5 лет. МАЗ работает над тем, чтобы выставить второй капотный автомобиль, а значит, шансы белорусов на победу возрастут.

Люди в материале: Сергей Вязович, Евгений Поболовец, Алексей Вишневский, Валерий Иванкович
 
 
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Новости Беларуси. 22 января в Беларусь вернулся экипаж, который участвовал в легендарной гонке. «Дакар-2020» для белорусов стал по-настоящему успешным. Мы в тройке...
 
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