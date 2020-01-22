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В Городском саду Бреста повесили кормушки для птиц. Они вам точно понравятся
22.01.2020 21:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Зима выдалась мягкой, а прогноз погоды на ближайший месяц говорит о том, что морозов ожидать не следует.
Вместе с тем для добрых дел особые условия не нужны.
Сегодня в Городском саду появились оригинальные конструкции для подкармливания диких птиц. Идея принадлежит Брестскому городскому ЖКХ.
Симпатичные кормушки - это не только способ подкормки птиц в холодное время года, но и элемент декора Городского сада.
Получилось красиво!
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Зима выдалась мягкой, а прогноз погоды на ближайший месяц говорит о том, что морозов ожидать не следует. Вместе с тем для добрых дел особые условия не нужны. ...
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