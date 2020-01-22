В Городском саду Бреста повесили кормушки для птиц. Они вам точно понравятся

Источник материала: Виртуальный Брест

Зима выдалась мягкой, а прогноз погоды на ближайший месяц говорит о том, что морозов ожидать не следует.





Вместе с тем для добрых дел особые условия не нужны.





Сегодня в Городском саду появились оригинальные конструкции для подкармливания диких птиц. Идея принадлежит Брестскому городскому ЖКХ.





Симпатичные кормушки - это не только способ подкормки птиц в холодное время года, но и элемент декора Городского сада.





Получилось красиво!