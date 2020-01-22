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Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар-2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 22 января в Беларусь вернулся экипаж, который участвовал в легендарной гонке. «Дакар-2020» для белорусов стал по-настоящему успешным. Мы в тройке лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А наш капотный МАЗ, кстати с логотипом СТВ на борту, в прямом смысле обошел «Мерседес», «Ман» и «Рено». 7,5 тысяч километров в пустыне – это буквально испытание на прочность. Но если вспомнить, что белорусские грузовики МАЗ работают в самых разных уголках планеты – от Кубы и Египта до Ирана и Туркменистана, то и трасса «Дакара» для них по плечу.
Первые мгновения на белорусской земле. Слёзы родных и близких, цветы от коллег, подарки от спонсоров и тут же, сразу по прилёту, первый комментарий настырным журналистам.
СТВ вместе с мазовцами прошёл всю гонку, мы оперативно давали результаты в прямых эфирах. Потому первое слово – нам.
А ты не просто едешь, ты летишь. 140 километров в час! И в соперниках – сплошь громкие имена. И нет права на ошибку, опытный ты или молодой.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
А после была пресс-конференция в кругу своих коллег, где порой приходилось отвечать на вопросы, понятные только узкому кругу техников и разработчиков машин. Сделать работу над ошибками, отдохнуть и через год снова в бой. Возможно, в более широком составе.
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Новости Беларуси. 22 января в Беларусь вернулся экипаж, который участвовал в легендарной гонке. «Дакар-2020» для белорусов стал по-настоящему успешным. Мы в тройке...
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