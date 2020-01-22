На электрички и поезда городских линий теперь можно купить электронные билеты. Как это работает

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога ввела электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий. Приобрести их онлайн можно как через мобильное приложение по продаже билетов, которое запустили в декабре прошлого года, так и на сайте БелЖД через личный кабинет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как купить онлайн-билет

Приобрести электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий можно как на сайте БелЖД через личный кабинет, так и в мобильном приложении. В целом их покупка происходит почти по такой же схеме, как и билетов, к примеру, на поезда региональных линий бизнес-класса.

Разница в том, что при покупке билета на поезда региональных линий экономкласса и городских линий нужно указать ФИО и данные документа либо ФИО и номер телефона. На оплату билета дается 20 минут после заполнения всех данных.

Максимальное количество заказов электронных билетов в корзине — 20.

После оплаты на имейл приходит электронный билет с двухмерным QR-кодом. «Квиток» сохраняется также в мобильном приложении.

Про нюансы при покупке билетов

По некоторым направлениям система позволяет купить электронные билеты «с нюансами». К примеру, чтобы приобрести билет на поезд региональных линий экономкласса № 6626 Молодечно — Полоцк от начальной до конечной станции, придется купить два электронных билета: один — от Молодечно до Крулевщизны, а второй — от Крулевщизны до Полоцка.



Скрин с сайта БелЖД

И если «квиток» от Молодечно до Полоцка обойдется в 4,28 рубля (его можно купить в кассе), то два электронных билета — 4,39 рубля (Молодечно — Крулевщизна — 2,35 рубля, а Крулевщизна — Полоцк — 2,04 рубля).



Скрин с сайта БелЖД

Как проверяют оплату?

«Электронный билет предъявляется контролирующим лицам на бумажном носителе или на экране мобильного устройства. Пассажир при посадке в поезд должен иметь документ на фамилию и имя, указанные в электронном билете», — говорится в правилах покупки онлайн-билетов.



Так выглядит QR-код электронного билета. Скрин с сайта БелЖД (личного кабинета)

«Гасят» билет работники БелЖД с помощью специального технического устройства. Сделать это могут при посадке (высадке) и (или) в самом поезде.

Но нужно учитывать, что в дороге при проезде в поезде могут быть зоны со слабым сигналом интернета, из-за чего электронный билет может не загрузиться в приложении или через имейл. В таком случае будет проблематично показать для проверки билет. Поэтому не будет лишним предварительно сохранить его на девайс.

Возможно ли онлайн приобрести билет на багаж или велосипед?

Дополнительно можно купить билет на багаж (который весом больше 36 килограммов), велосипед (который не вписывается в габариты для бесплатного провоза), а также животных и птиц (которые не помещены в переноску).





На какую дату можно купить онлайн-билет?

На сайте БелЖД в личном кабинете или в мобильном приложении можно купить электронные билеты на поезда региональных линий экономкласса и городских линий на сегодня (указывается конкретный номер поезда и маршрута поездки), на завтра и до 10 суток до даты поездки (указывается маршрут поездки).

Билет, который куплен на конкретную дату, действителен до 02.00 следующих суток. К примеру, по билету на 23 января можно совершить поездку до двух часов ночи 24-го числа.

Можно ли приобрести билет «туда-обратно»

Оформлять электронные билеты на поезда с ненумерованными местами для проезда «туда и обратно» нужно разными заказами.

А как насчет льготных билетов?

Как на сайте БелЖД в личном кабинете, так и в мобильном приложении можно оформить льготные (в том числе и бесплатные) билеты на поезда региональных линий экономкласса и поезда городских линий. Это касается детей до 7 лет и пенсионеров (в дачный сезон с 1 мая по 30 сентября). Онлайн можно также оформить служебные билеты.

Можно ли оформить несколько билетов на одного человека?

На документ одного пассажира можно оформить несколько электронных билетов по полному тарифу. Но есть нюанс. К примеру, если семья едет из Минска в Молодечно и оформляет все билеты на паспорт отца, то все должны, во-первых, ехать в одном вагоне поезда. А во-вторых, обязательно должен ехать тот пассажир, данные которого указаны в электронном билете, то есть отец в этом случае. «При проведении контроля пассажир, на которого оформлено более одного электронного билета, подтверждает право проезда следующих вместе с ним пассажиров», — говорится в правилах оформления билетов.

А разрешено ли по билетам на поезда городских линий ехать в поездах региональных?

По электронному билету для проезда в поезде городских линий возможно проехать в поезде региональных линий экономкласса по маршруту, который указан в «квитке». При этом разницу в стоимости проезда не возвращают.