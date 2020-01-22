Жители Слуцка и Солигорска увидели в небе спутники Илона Маска

Источник материала: Слуцк Город





фото: facebook.com

Жители южного региона Минской области 22 января стали сообщать, что увидели от 30 «звёзд», которые выстроились по одной линии и прошли по небосводу с Запада на Восток.

Такие сообщения, в частности, появились в группе Slutsk-Gorod.by , в группе Солигорских Автолюбителей и группе Подслушано Старые Дороги в социальной сети Вконтакте. Ещё несколько человек написали в Instagram SlutskGorod , что стали свидетелями необычного зрелища.





фото из группы Солигорских Автолюбителей

В общей сложности не менее 20 человек заявили, что наблюдали «это».

На самом деле над южной частью Беларуси сегодня прошла группа мини-спутников Starlink, запущенных 7 января 2020 компанией Илона Маска SpaceX. Это подтверждается данными сайта www.n2yo.com , на котором можно в реальном времени мониторить движение искусственных спутников Земли.





скриншот сайта n2yo.com

7 января ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту третью группу интернет-спутников Starlink в количестве 60 штук, сообщалось в аккаунте компании SpaceX в Twitter. Эти «рождественские» спутники и пролетали сегодня над Беларусью, что подтверждается сервисом n2yo.

Запуск первой «колонии» спутников Starlink произошёл 24 мая 2019 года, вторая группа вышла на орбиту 11 ноября. Всего вокруг Земли сегодня вращается 180 «старлинков» в трёх группах, а 24 января SpaceX намерена вывести на орбиту ещё 60 аппаратов. Каждый такой спутник весит 230 кг и летает вокруг нашей планеты на расстоянии 550 км.

Всего планируется запустить до 12 тысяч мини-спутников на солнечных батареях. Компания SpaceX собирается таким образом в течение ближайших нескольких лет обеспечить мир интернетом со скоростью передачи данных, сопоставимой с 5G.



Slutsk-Gorod.by