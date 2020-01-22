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Парламент Великобритании одобрил Brexit

22.01.2020 22:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.

Британский министр по Brexit Стивен Баркли написал в Twitter, что обе палаты парламента завершили рассмотрение документа. Теперь его направят королеве Елизавете II для получения ее согласия. «Мы находимся на пути к выходу [из ЕС] 31 января», — отметил политик.


Изначально Великобритания должна была осуществить Brexit 29 марта 2019 года, но парламент несколько раз отклонял предложение тогдашнего премьера Терезы Мэй по условиям соглашения о выходе. Лондон получил от Брюсселя отсрочку до 12 апреля, а затем до 31 октября. Стороны должны были разработать взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit, пишет lenta.ru
 
 
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Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
 
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