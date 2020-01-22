Парламент Великобритании одобрил Brexit

Британский министр по Brexit Стивен Баркли написал в Twitter, что обе палаты парламента завершили рассмотрение документа. Теперь его направят королеве Елизавете II для получения ее согласия. «Мы находимся на пути к выходу [из ЕС] 31 января», — отметил политик.







