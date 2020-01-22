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Максим Рыженков оценил строительство общежития ГрГУ имени Янки Купалы: никаких стенаний я не услышал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новое студенческое общежитие появится у Гродненского университета имени Янки Купалы уже в 2020 году. Строители опережают график на полтора месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В общежитии будут комнаты для самоподготовки, тренажёрные залы, уличные спортивные площадки и кафе. Если сегодня крупнейший региональный вуз обеспечивает жильём около 60 % студентов, то с вводом нового общежития выйдет почти 90 %. Финансирование выделено из республиканского бюджета после визита в Гродно Александра Лукашенко в октябре 2019 года.
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Максим Рыженков оценил строительство общежития ГрГУ имени Янки Купалы: никаких стенаний я не услышал
Новости Беларуси. Новое студенческое общежитие появится у Гродненского университета имени Янки Купалы уже в 2020 году. Строители опережают график на полтора...
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