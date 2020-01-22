ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следующий шаг - тюрьма? Европейские журналисты возмутились законом о дезинформации

22.01.2020 22:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Европейские журналисты возмутились украинским проектом, который предусматривает наказание для СМИ.


Фото: informat.com.ua
Журналисты раскритиковали закон Минкульта

Европейская федерация журналистов возмутилась украинским проектом закона о дезинформации, который допускает государственное вмешательство в профессию работников СМИ, говорится на сайте ЕВЖ.
 
Генеральный секретарь ЕФЖ Рикардо Гутьерреса заявил, что правительство должно соблюдать право журналистов на саморегулирование и самостоятельность и создавать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства. Поэтому  федерация журналистов решительно отвергает предложение авторов законопроекта, пишет korrespondent.net

"20 января 2020 года, Министерство культуры, молодежи и спорта Украины опубликовало текст проекта закона о борьбе с дезинформацией и регулирования деятельности СМИ. По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, закон имеет целью противостоять российской дезинформации. Однако журналистское сообщество считает, что эта инициатива, вероятно, будет использована как инструмент для травли украинских журналистов. В частности, Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) предупреждает, что закон сделает возможным государственное вмешательство в журналистскую профессию и ограничит права работников СМИ.
 
Документ определяет новые правила регулирования СМИ и журналистской деятельности. Законодатели хотят предусмотреть уголовное обвинение за дезинформацию с огромными штрафами (до 350 000 евро) и 7 годами заключения. 

 

"Правительство должно строго соблюдать журналистское саморегулирование и самостоятельность. Государство должно создать условия для этого процесса, избегая любого вмешательства правительства и не лишая журналистов своих прав. Европейская федерация журналистов решительно отвергает любые предложения, в которых говорится о том, что государство будет регулировать журналистскую деятельность и сможет накладывать какие-либо ограничения на журналистов", - отреагировал Генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес.
 
Напомним, опубликован закон о наказании журналистов за дезинформацию. Глава НСЖУ его раскритиковал.
Как известно, Минкульт планирует ввести тюремный срок за дезинформацию в СМИ.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейские журналисты возмутились украинским проектом, который предусматривает наказание для СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика