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Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Каждый вопрос надо рассматривать через призму законодательства и давать людям компетентный ответ. 22 января вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко провел личный прием граждан в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить
Новости Беларуси. Каждый вопрос надо рассматривать через призму законодательства и давать людям компетентный ответ. 22 января вице-спикер Совета Республики...
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