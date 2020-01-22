ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить

22.01.2020 21:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Каждый вопрос надо рассматривать через призму законодательства и давать людям компетентный ответ. 22 января вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко провел личный прием граждан в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить


Люди приехали со своими проблемами из разных уголков региона. Помочь разобраться нужно в разных ситуациях: от жилищного вопроса для многодетной семьи, оплаты за коммунальные услуги до конфликта собственников жилья и коммерческой недвижимости. Важно, что все обращения – под особым контролем.  

Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить


Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Как всегда, часть вопросов – это касается компетенции органов местной власти, и они должны решать их на местах. И, к сожалению, есть вопросы, которые тянутся десятилетиями. Если человек обращается несколько раз по одному и тому же вопросу, и ему уже давали компетентный ответ, может не надо ждать, пока он пойдет по инстанциям, а пригласить еще раз и попытаться объяснить. После этого действовать согласно законодательству. 

Анатолий Исаченко: не нужно ждать, пока человек пойдет по инстанциям, а пригласить и попытаться объяснить


Выездные приемы граждан в регионах – отличный способ оценить эффективность работы местных органов власти и узнать о проблемах из первых уст. 

Люди в материале: Анатолий Исаченко
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Каждый вопрос надо рассматривать через призму законодательства и давать людям компетентный ответ. 22 января вице-спикер Совета Республики...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дрогичине произошло ДТП с участием служебного автомобиля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика