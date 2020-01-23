⭐ Сегодня, 23 января 2020 года, в мире и Беларуси отмечают День ручного письма и День Григория. Сегодня 23-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 343 дня❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 23 января
- День ручного письма (День почерка);
- День зеленого света;
- Национальный день пирога в США;
- Всемирный день свободы в Китае.
▶ Какой праздник 23 января по церковному календарю и можно ли работать
23 января православные христиане почитают святого Григория. Святитель Григорий был защитником православных догматов, отличался великодушием, терпением и миролюбием.
Поста нет.
▶ 23 января: что можно делать, а что нельзя
Эта дата связана с Григорием Богословом. На Руси его называли Летоуказателем, потому что люди предсказывали, каким будет будущее лето: засушливым или дождливым.
С 23 января хозяева постепенно начинали планировать весенние дела.
Чтобы быть весь год здоровым – в этот день ели мясо. А чтобы разбогатеть – против солнца обходили стог сена, а затем горсть сена забирали домой.
По народным поверьям, 23 января нельзя:
- если на Григория приготовить блюда из мяса, то вы весь год будете счастливыми;
- из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Арсения;
- Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 23 января
Есть такие приметы 23 января на погоду:
- если на Григория много снега – будет много хлеба;
- первая капля в день Григория обещает теплое лето;
- если в этот день солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким;
- на деревьях видно иней – лето будет прохладным и ненастным;
- если в этот день дует ветер с юга, то в июне будут часто идти грозы и дожди;
- ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 23 января
1556 – землетрясение в Шэньси: погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории;
1793 – второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией;
1849 – в городе Женева, штат Нью-Йорк, впервые в истории США женщине вручили диплом врача, его обладательницей стала британка Элизабет Блэкуэлл;
1881 – состоялась премьера оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин" на сцене московского Большого театра;
1895 – впервые на берег Антарктиды сошли люди – капитан и пассажир норвежского промыслового судна "Антарктик";
1912 – в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашение о контроле наркотических средств;
1933 – К. Станиславский в письме к гардеробщикам МХАТа написал фразу, ставшую затем крылатой: "Театр начинается с вешалки";
1942 – принято постановление "Об устройстве детей, оставшихся без родителей";
1950 – Иерусалим провозглашен столицей Израиля;
1960 – Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров;
1964 – в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантировали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту, после операции он прожил около месяца, так и не придя в сознание;
1969 – в СССР запущен искусственный спутник Земли «Космос–264» с целью изучения внегалактических источников гамма–излучения.
▶ Кто из знаменитостей родился 23 января
В этот день родились такие знаменитости:
1734 – Вольфганг фон Кемпелен, австрийский и венгерский изобретатель автоматических машин;
1783 – Фредерик Стендаль, французский писатель ("Красное и черное", "Пармская обитель", "Люсьен Левен");
1870 – Уильям Джордж Морган, американский преподаватель, изобретатель баскетбола;
1897 – Маргарете Шютте-Лихоцки, первая австрийская женщина-архитектор;
1946 – Борис Березовский, советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель, математик;
1968 – Альберт Потапкин, советский и российский рок-музыкант, участник групп "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Ночные снайперы", "Аквариум";
1987 – Лео Комаров, финский и российский хоккеист, чемпион мира.
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