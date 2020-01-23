Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня, 23 января 2020 года, в мире и Беларуси отмечают День ручного письма и День Григория. Сегодня 23-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 343 дня❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 23 января

День ручного письма (День почерка);

День зеленого света;

Национальный день пирога в США;

Всемирный день свободы в Китае.

▶ Какой праздник 23 января по церковному календарю и можно ли работать

23 января православные христиане почитают святого Григория. Святитель Григорий был защитником православных догматов, отличался великодушием, терпением и миролюбием.

Поста нет.

▶ 23 января: что можно делать, а что нельзя

Эта дата связана с Григорием Богословом. На Руси его называли Летоуказателем, потому что люди предсказывали, каким будет будущее лето: засушливым или дождливым.

С 23 января хозяева постепенно начинали планировать весенние дела.

Чтобы быть весь год здоровым – в этот день ели мясо. А чтобы разбогатеть – против солнца обходили стог сена, а затем горсть сена забирали домой.

По народным поверьям, 23 января нельзя:

если на Григория приготовить блюда из мяса, то вы весь год будете счастливыми;

из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастье.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Арсения;

Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 23 января

Есть такие приметы 23 января на погоду:

если на Григория много снега – будет много хлеба;

первая капля в день Григория обещает теплое лето;

если в этот день солнечно и сухо – лето тоже будет засушливым и жарким;

на деревьях видно иней – лето будет прохладным и ненастным;

если в этот день дует ветер с юга, то в июне будут часто идти грозы и дожди;

ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 23 января

1556 – землетрясение в Шэньси: погибли примерно 830 тысяч человек. Это самое смертоносное землетрясение в истории;

1793 – второй раздел Речи Посполитой между Российской империей и Пруссией;

1849 – в городе Женева, штат Нью-Йорк, впервые в истории США женщине вручили диплом врача, его обладательницей стала британка Элизабет Блэкуэлл;

1881 – состоялась премьера оперы П. И. Чайковского "Евгений Онегин" на сцене московского Большого театра;

1895 – впервые на берег Антарктиды сошли люди – капитан и пассажир норвежского промыслового судна "Антарктик";

1912 – в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашение о контроле наркотических средств;

1933 – К. Станиславский в письме к гардеробщикам МХАТа написал фразу, ставшую затем крылатой: "Театр начинается с вешалки";

1942 – принято постановление "Об устройстве детей, оставшихся без родителей";

1950 – Иерусалим провозглашен столицей Израиля;

1960 – Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе "Триест" опустились на дно Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 метров;

1964 – в Медицинском центре университета штата Миссисипи двенадцать врачей под руководством доктора Джеймса Харди трансплантировали сердце шимпанзе 64-летнему пациенту, после операции он прожил около месяца, так и не придя в сознание;

1969 – в СССР запущен искусственный спутник Земли «Космос–264» с целью изучения внегалактических источников гамма–излучения.

▶ Кто из знаменитостей родился 23 января

В этот день родились такие знаменитости:

1734 – Вольфганг фон Кемпелен, австрийский и венгерский изобретатель автоматических машин;

1783 – Фредерик Стендаль, французский писатель ("Красное и черное", "Пармская обитель", "Люсьен Левен");

1870 – Уильям Джордж Морган, американский преподаватель, изобретатель баскетбола;

1897 – Маргарете Шютте-Лихоцки, первая австрийская женщина-архитектор;

1946 – Борис Березовский, советский и российский предприниматель, государственный и политический деятель, математик;

1968 – Альберт Потапкин, советский и российский рок-музыкант, участник групп "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Ночные снайперы", "Аквариум";

1987 – Лео Комаров, финский и российский хоккеист, чемпион мира.

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