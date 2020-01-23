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Беларусь усилила пограничный контроль из-за коронавируса

23.01.2020 07:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Беларусь усилила пограничный контроль из-за коронавируса
Image Point Fr / shutterstock.com

Постоянно ведется контроль пассажиропотока с целью выявления в нем лиц с внешними признаками инфекционных заболеваний, сообщили в Госпогранкомитете.

Сотрудники обращают внимание на внешние признаки, которые могут свидетельствовать об инфекционных заболеваниях. В случае их выявления человека выводят из общего потока во избежание его контактов с окружающими и приглашают медицинских работников для дальнейшего обследования.

Вспышка неизвестной пневмонии, провоцируемой коронавирусом 2019-nCoV, произошла в китайском городе Ухань. Жертвами вируса стали уже 17 человек. Заразились 473 человека. 

Беларусь усилила пограничный контроль из-за коронавируса
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Пограничники уделяют особое внимание санитарно-карантинному контролю лиц, прибывающих из Китая.
 
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