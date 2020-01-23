Беларусь усилила пограничный контроль из-за коронавируса

Постоянно ведется контроль пассажиропотока с целью выявления в нем лиц с внешними признаками инфекционных заболеваний, сообщили в Госпогранкомитете.
Сотрудники обращают внимание на внешние признаки, которые могут свидетельствовать об инфекционных заболеваниях. В случае их выявления человека выводят из общего потока во избежание его контактов с окружающими и приглашают медицинских работников для дальнейшего обследования.
Вспышка неизвестной пневмонии, провоцируемой коронавирусом 2019-nCoV, произошла в китайском городе Ухань. Жертвами вируса стали уже 17 человек. Заразились 473 человека.