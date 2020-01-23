|
В Полоцке суд отправил в колонию пьяного водителя, который насмерть сбил 14-летнюю девочку
Источник материала: Tut.by
Суд Полоцкого района и Полоцка вынес приговор по уголовному делу 26-летнего бесправника из Новополоцка, который пьяным
Авария произошла вечером 21 сентября на улице Бабушкина в Полоцке. 26-летний водитель Alfa Romeo при обгоне не справился с управлением и сбил двух 14-летних девочек. Они получили травмы различной степени тяжести и попали в реанимацию.
Одна из школьниц умерла в больнице.
Водитель был пьян, в 2018 году его лишили прав.
Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии общего режима.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 сентября на улице Бабушкина в Полоцке 26-летний водитель Alfa Romeo при обгоне не справился с управлением и сбил двух 14-летних девочек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)