В Полоцке суд отправил в колонию пьяного водителя, который насмерть сбил 14-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

Суд Полоцкого района и Полоцка вынес приговор по уголовному делу 26-летнего бесправника из Новополоцка, который пьяным сбил двух 14-летних девочек. Одна из них умерла в больнице. Мужчина проведет 7 лет в колонии, сообщает «Вектор ТВ».



Фото: СК

Авария произошла вечером 21 сентября на улице Бабушкина в Полоцке. 26-летний водитель Alfa Romeo при обгоне не справился с управлением и сбил двух 14-летних девочек. Они получили травмы различной степени тяжести и попали в реанимацию.

Одна из школьниц умерла в больнице.

Водитель был пьян, в 2018 году его лишили прав.

Суд приговорил мужчину к 7 годам колонии общего режима.