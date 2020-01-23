Что если нужно почистить колодец? Ответ есть

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В нашу газету поступают вопросы от жителей района о возможности чистки колодцев. Людей интересует, куда и к кому можно обратиться по этому поводу.

Как стало известно в редакции «НН», такую услугу оказывает индивидуальный предприниматель А.В. Гуревич из Лиды. В наш район он приезжает по мере набора заказов, которых должно быть как минимум два. Как пояснил сам Андрей Владимирович, чистка колодца производится вручную и занимает в зависимости от загрязнения от двух до четырех часов. Он также оказывает услуги по копке и ремонту колодцев, углублению уже существующих. Связаться с ним можно по телефонам: 8-029-58766-18 и 8-029-989-14-59.

«НН».