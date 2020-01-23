"Ошиблись и обознались". Журналистку "Новага Часу" снова будут судить

Новый суд назначен на понедельник, 27 января в 11:00 в суде Первомайского района г. Минска





Напомним, 10 января уже был суд над Дианой Середюк, но судья Максим Трусевич тогда отправил дело на доработку в Первомайский РУВД для "ликвидации неточностей".





На том судебном заседании сотрудник ОМОНа Виталий Ивашков утверждал, что видел, как Середюк участвовала в акции 20 декабря с 18:00 до 18:40 на Октябрьской площади, но в это время журналистка была совсем в другом месте. На суде были предъявлены доказательства этому.













"Видимо, такой приказ: не спускать возвращенные на доработку дела, а доводить до конца. Так, я знаю, что доработали дело Левона Борщевского. Что касается моего нового рассмотрения, я получила по почте новый протокол, в котором написано, что 20 декабря я принимала участие в несанкционированном митинге уже с 21 до 21:30.





Появился в моем деле и новый свидетель — милиционер Сергей Астафьев, который видел меня там. Примечательно, что прошлые двое свидетелей — ОМОНовцы Виталий Ивашков и Вадим Шейко — в новых своих объяснениях заявили, что "ошиблись и обознались", когда утверждали, что видели меня с 18 до 18:40 на Октябрьской площади.





Но сейчас они уже точно уверены, что меня видели. И мне очень интересно, как суд расценит такие показания с учетом того, что эти двое давали подписку об ответственности за дачу лжесвидетельства", — комментирует новый суд Диана Середюк.









По подсчетам правозащитников, за декабрь и январь в стране прошло более 150 судебных заседаний, где судили активистов за участие в мирных акциях против углубленной интеграции с Россией 7,8,20 и 21 декабря.





На 21 января общая сумма штрафов, полученных участниками акций, составила 109215,5 рублей (примерно 51500$).





11 человек осуждены в общей сложности на 285 суток ареста.