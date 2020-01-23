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На пожаре в Осиповичах погибли мужчина и женщина
23.01.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
По информации
В результате пожара погибли мужчина и женщина, личности которых устанавливаются. Уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме.
Причина пожара устанавливается.
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По информации Могилевского УМЧС, 23.01.2020 в 01-16 в ЦОУ Осиповичского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. Осиповичи по ул. Цветочной. В результате пожара...
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