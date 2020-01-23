На пожаре в Осиповичах погибли мужчина и женщина

Источник материала: Асiповiцкi край

По информации Могилевского УМЧС , 23.01.2020 в 01-16 в ЦОУ Осиповичского РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. Осиповичи по ул. Цветочной.

В результате пожара погибли мужчина и женщина, личности которых устанавливаются. Уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме.

Причина пожара устанавливается.