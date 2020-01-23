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Вирус-убийца уже в Минске?
Источник материала: Партизан
По нефициальной информации, в минской инфекционной больнице с характерными симптомами находится девушка, на днях вернувшаяся из Китая. В Минздраве информацию пока не комментируют.
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Россиянин, прилетевший с повышенной температурой в Петербург из Китая, рассказал, что его подругу с характерными симптомами положили в больницу в Минске.
Тем временем появилась информация, что смертельный вирус добрался до Беларуси через Россию.
Вернувшегося из Шанхая в Санкт-Петербург россиянина госпитализировали в минувшую среду с подозрениями на ОРВИ. По данным медиков, он сам обратился в больницу, когда почувствовал повышение температуры тела и одышку.
"Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами моя девушка… лежит в инфекционной больнице города Минска… Она вернулась из Китая двумя днями ранее", – написал пациент из России на своей странице "ВКонтакте", передает РИА Новости в четверг.
Также сообщается, что результаты обследования россиянина станут известны в четверг. По состоянию на вечер среды он находился в состоянии средней тяжести, угрозы его жизни не было.
Оперативный комментарий по данному вопросу в пресс-службе белорусского Минздрава
По имеющимся данным, к настоящему времени в Китае зафиксировано более 570 случаев заражения, 17 человек уже умерли.
Кроме нескольких китайских провинций, о появлении вируса сообщается из Южной Кореи, США и Австралии.
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По нефициальной информации, в минской инфекционной больнице с характерными симптомами находится девушка, на днях вернувшаяся из Китая. В Минздраве информацию...
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