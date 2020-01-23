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Вирус-убийца уже в Минске?

23.01.2020 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По нефициальной информации, в минской инфекционной больнице с характерными симптомами находится девушка, на днях вернувшаяся из Китая. В Минздраве информацию пока не комментируют.

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Россиянин, прилетевший с повышенной температурой в Петербург из Китая, рассказал, что его подругу с характерными симптомами положили в больницу в Минске.

В Китае разрастается вспышка нового вида коронавируса. Число жертв за последние сутки удвоилось. Город Ухань, откуда пошел смертельный вирус, закрыли на карантин, жителям запрещено его покидать. 

Тем временем появилась информация, что смертельный вирус добрался до Беларуси через Россию.

Вернувшегося из Шанхая в Санкт-Петербург россиянина госпитализировали в минувшую среду с подозрениями на ОРВИ. По данным медиков, он сам обратился в больницу, когда почувствовал повышение температуры тела и одышку.

"Сейчас с подозрением на наличие вируса, но с более ярко выраженными симптомами моя девушка… лежит в инфекционной больнице города Минска… Она вернулась из Китая двумя днями ранее", – написал пациент из России на своей странице "ВКонтакте", передает РИА Новости в четверг.

Также сообщается, что результаты обследования россиянина станут известны в четверг. По состоянию на вечер среды он находился в состоянии средней тяжести, угрозы его жизни не было.

Оперативный комментарий по данному вопросу в пресс-службе белорусского Минздрава sputnik.by получить пока не удалось.


По имеющимся данным, к настоящему времени в Китае зафиксировано более 570 случаев заражения, 17 человек уже умерли.

Кроме нескольких китайских провинций, о появлении вируса сообщается из Южной Кореи, США и Австралии.
 
Теги: Минск
 
 
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По нефициальной информации, в минской инфекционной больнице с характерными симптомами находится девушка, на днях вернувшаяся из Китая. В Минздраве информацию...
 
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